Guéret : un audioguide pour découvrir en randonnant l'histoire des carrières du Maupuy

Se promener en forêt, tout en découvrant l'histoire des carrières du Maupuy près de Guéret, voilà ce que propose la Station sports Nature des Monts de Guéret. Via une toute nouvelle application, les randonneurs ont accès à des témoignages et images d'archives, pour mieux comprendre ce lieu.

Comment vivaient les carriers du Maupuy, près de Guéret, aux XIXè et XXè siècles ? A quoi ressemblait ce site naturel, aujourd'hui couvert de forêt, au plus fort de l'extraction de granit ? C'est pour permettre aux randonneurs de le découvrir que la Station Sport Nature des Monts de Guéret lance un audioguide sur smartphone, accessible à tous. Un projet monté en collaboration avec l'association El Fogolar del Monpy, qui réunit les descendants de carriers italiens venus exploiter la zone de la fin du XIXème siècle aux années 60.

Découvrir l'histoire du Maupuy

En quelques clics, les promeneurs peuvent télécharger l'audioguide gratuitement, via l'application des Monts de Guéret ou en tapant Izi.Travel dans son magasin d'applications. Une fois lancée, elle se déclenche automatiquement grâce à la géolocalisation à douze points de ce parcours de 7 kilomètres autour de l'antenne du Maupuy. A chaque arrêt, le promeneur découvre des images d'archives, un texte d'explication, et parfois des témoignages sonores recueillis par Jean Métégnier de la compagnie "Le chat perplexe".

"Certains de ces témoignages sont très poignants, on y découvre la vie très difficile de ces ouvriers. Ils étaient rares à atteindre l'âge de la retraite", explique Nicolas Lamarger, animateur à la station sports nature à l'initiative de cet audioguide. "Moi-même je ne connaissais pas l'histoire de ce lieu, bien que je sois arrière-petit-fils de carrier. Petit à petit, j'ai découvert sa richesse. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir ici une sorte de musée virtuel, pour mieux comprendre cet endroit."

Il y a bien longtemps, le site du Maupuy était couvert de lande. A la fin du XIXème siècle, on commence à y extraire du granit. De nombreux carriers arrivent d'Italie, fuyant le régime fasciste. Le travail est dur, et la demande forte. "On a extrait de la pierre pour construire des écoles, quand l'instruction est devenue obligatoire, des routes, puis pour reconstruire les villes détruites par la guerre", détaille Nicolas Lamarger. La mairie de Guéret est ainsi en partie bâtie avec du granit du Maupuy.

Pour les Creusois et les touristes

Tout au long de cette époque, le site est bien différent d'aujourd'hui. Un téléphérique permet d'y accéder, des baraquements logent certains ouvriers, et les carrières sont en pleine activité. De ce passé, il reste les trous béants, remplis d'eau, quelques blocs de pierre, les anciennes voies ferrées transformées en chemins de randonnée, et les souvenirs des derniers carriers encore en vie. Valoriser cette histoire est important, pour les Creusois comme pour les touristes, affirme Jean Luc Barbère, vice président du Grand Guéret en charge du tourisme et des sports nature.

"Les gens viennent en Creuse pour trouver la nature, l'air pur, mais il faut aussi qu'ils puissent y découvrir l'histoire de la région". L'application est d'ores et déjà active. Deux autres audioguides seront disponibles prochainement sur d'autres parcours des Monts de Guéret.