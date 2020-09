Guéret : un forum des associations sous covid

C'est le rendez-vous que les associations sportives et culturelles de Guéret attendaient pour démarrer sur de bonnes bases la rentrée ! Le forum des associations de Guéret était organisé ce samedi à l'espace André Lejeune. 82 associations étaient présentes mais le public s'est fait timide. 1 000 visiteurs ont été enregistrés contre 2 500 l'année passée.

Une baisse qui s'explique en partie, selon la mairie et les membres des associations, par la crise du coronavirus et des dispositions prises pour permettre son organisation, à savoir la suppression de la restauration et des démonstrations sportives. "Il y a moins de monde car il y a la crainte de la covid mais nous sommes satisfaits. C'est une grande manifestation annuelle très attendue. Et en plus c'est le retour à la vie quelque part. On renoue avec sa pratique sportive, ce qui fait plaisir après des mois et des mois d'angoisse", précise Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret.

Même pas peur du Covid

Pour ceux qui ont fait le déplacement, l'espace avait été aménagé autour d'un circuit fléché. Petit coup de gel hydroalcoolique et masque de rigueur sur le nez, les visiteurs pouvaient découvrir les associations de danse, de tir et autres associations culturels et sociétales. Sur chaque stand, chaque membre tente de convaincre, renseigne les curieux. A L'école de danse, on prévient les parents : non le masque n'est pas imposé pendant l'exercice. C'est d'ailleurs la même chose dans toutes les disciplines sportives. Les sports de contact également. Mais l’intérêt des visiteurs ne faiblit pas.

" Il n'y a pas d'hésitation, pas de peur sur ce covid et notamment sur le non port du masque. Je suis assez surpris", précise Stéphane Mazelier, le président du Judo Club Guérétois. Même constat du côté du club de badminton. "Les gens s'intéressent davantage aux horaires et aux prix" ajoute une formatrice. " Il ne porte pas le masque à l'école donc pourquoi j'aurais peur qu'il ne le porte pas en faisant du sport ? Il faut que la vie reprenne, que les enfants puissent évacué un peu", sourit une maman dans les allées du forum.

Mais avec la baisse de fréquentation, tous les clubs n'ont pas fait le plein. Le club de tir accuse une baisse de 50% de pré inscription par rapport à l'année passée. Le Judo Club Guérétois s'en sort bien. Une trentaine de personnes ont décidé de se rendre à la première séance ce mercredi. C'est autant que l'année passée. Face à la suppression des démonstrations, le club avait installé un écran où était diffusé des séances d'entrainement.