Guéret : une cinquantaine de personnes rassemblées contre le projet de loi de sécurité globale

La mobilisation contre le projet de loi sur la sécurité globale continue. A Guéret, une cinquantaine de personnes se sont réunies, à 11 heures, sur le parvis de la préfecture de la Creuse. Rassemblement à l'appel de 3 syndicats, la CGT, la FSU, et Force Ouvrière.

« Je suis abasourdi par l'amateurisme de ce gouvernement. » Laurent Margueritat, le secrétaire départemental de la CGT, ne mâche pas ses mots. Sa crainte principale, vis-à-vis de ce projet de loi ? « La répression syndicale et le fait de pouvoir ficher des manifestants, en les filmant avec des drones. » 3 articles du projet de loi concernent l'utilisation d'images de manifestations par les forces de l'ordre. Les articles 20, 21 et 22, prévoient, dans leur version actuelle, d'élargie l'accès des forces de l'ordre aux images de vidéosurveillance, aux techniques de caméra-piétons, embarquées sur les policiers, et aux images prises par des drones, à des fins de maintien de l'ordre.

Laurent Margueritat : « on est en colère » Copier

En tout 80 manifestations et rassemblements sont prévues aujourd'hui en France. Une première version du projet de loi a été adoptée en première lecture par les députés, le 24 novembre dernier.