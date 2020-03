Coronavirus : guérie, Laurence témoigne

On peut attraper le coronavirus et vivre comme si c'était une banale maladie. Laurence, 22 ans, est totalement guérie du Covid-19 et le plus dur, ce n'est pas d’être malade mais d’être confiné.

"Je suis allée à Milan le vendredi 14 février et rentrée le dimanche 16. Pendant une semaine, je n'avais pas de symptôme, rien, raconte Laurence. La semaine suivante, j'ai commencé à avoir des maux de tête de fièvre, j'avais un peu mal à la poitrine, mais pas beaucoup. Ça a persisté pendant trois jours et je me suis décidé à appeler le 15 vu que je venais d'une zone à risque. Le lendemain, le Samu est venu me chercher et on est allé à l'hôpital de Nice. Et tard dans la nuit, le médecin m'a annoncé que c'était positif et que j'étais la seule à l'avoir."

Franchement, c'était super dur. Le fait d'être enfermée était beaucoup plus dur que la maladie.

"J'avais de la fièvre mais je pouvais faire des activités, j'étais pas super fatiguée, j'étais pas alitée. On nous donnait du Doliprane, y'avait pas de traitement, mais tous les deux jours, on faisait des prélèvements pour voir à quel stade on en était."

Je suis totalement guérie depuis deux jours. Je suis sortie de l'hôpital et j'ai repris les activités. Ça va super bien.