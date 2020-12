Guérie du Covid-19, Jeanne fête ses 100 ans

Cent bougies ça se fête mais après avoir vaincu le Covid-19 l'occasion est encore plus grande et plus belle. Jeanne Laval, cette Marseillaise revient de loin mais elle est toujours là et ce mardi 1er décembre elle a pu souffler ses bougies. Un anniversaire particulier puisque cette petite dame a souffert ces dernières semaines. Fin octobre elle a attrapé par son arrière-petite fille le coronavirus, qui elle était symptomatique. Pour Jeanne, le covid a été sévère, mais elle a réussi à vaincre la maladie.

Ce mardi 1er décembre pour son anniversaire, Ahmed Heddadi, Adjoint à la Maire en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux et du bel âge, était à ses côtés.