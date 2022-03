Guerre d'Algérie : une période mal connue des jeunes provençaux

C'est, ce vendredi, le 60e anniversaire des accords d'Évian. Accords de cessez-le-feu signés le 8 mars 1962, dans cette petite commune de Haute-Savoie, entre la France et ce qui allait devenir l'Algérie. Soixante ans plus tard, le souvenir de ce conflit reste encore très fort en Provence, où vivent notamment de nombreux descendants de Pieds-noirs, de Harkis et d'Algériens. Pour autant, les minots connaissent mal cette période de l'Histoire.

De nombreux élèves ont d'abord du mal à placer, sur une frise, une date de début et de fin pour ce conflit. La preuve avec Louis, lycéen à Aubagne : "La guerre d'Algérie, elle a commencé, euh... en 1956 ! Non, 57 ! 58 ? 59 ? 72 ?" Une hésitation qui n'a rien de surprenant puisqu'en classe, bien souvent, les élèves ne font que survoler cette période d'après Ilana en Terminale : "En gros, lorsqu'on aborde la décolonisation, on nous donne les dates très rapidement, mais on ne parle pas du fond du sujet." "Mais sinon, on en parle entre nous", interrompt l'une de ses amis, Pauline. En effet, les élèves qui ont des grands-parents ayant des liens avec l'Algérie sont nombreux. Nombreux aussi ceux qui ont entendu leurs récits. C'est le cas de Loïs, issue d'une famille de pieds-noirs : "Mes grands-parents reviennent tout le temps dessus... Ça les a marqués, de devoir quitter du jour au lendemain un pays dans lequel ils sont nés."

Enseigner sans juger

Ces souffrances, encore récentes à l'échelle de l'Histoire, sont peut-être l'une des raisons pour lesquelles, selon Saïa en classe de première, ses enseignants passent rapidement sur la guerre d'Algérie : "Si le prof dit quelque chose et qu'un élève le contredit et que ça met le bazar dans la classe, on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de s'éterniser sur le sujet", souffle la lycéenne. Le problème de ce fameux "pays de vague", c'est qu'il laisse place à des contrevérités historiques, regrette Yacine : "Le fait de peu en parler entretient le doute. On se dit : qu'est-ce qu'il y a à cacher ! Pour moi, c'est logique d'avoir des doutes. Bon, après, ce sont peut-être des doutes sans fondement."

Le seul moyen d'en être sûr, estime ce futur candidat au Bac, c'est d'aborder longuement cette histoire à l'école. Une histoire, dit-il, qu'il n'a "pas connue" et qu'il ne veut "pas juger".