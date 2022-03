Guerre en Ukraine : "102 réfugiés ukrainiens" arrivent dans le Cher, selon le préfet

Le Berry solidaire avec l'Ukraine. Plus de trois millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Ils sont 13.500 à avoir rejoint la France depuis le début de la guerre. Certains sont arrivés dans notre région, d'autres sont sur le point d'arriver. Jean-Christophe Bouvier, le préfet du Cher, était l'invité de France Bleu Berry, mercredi 16 mars.

Une centaine de réfugiés arrivent dans le Cher

À ce jour, la préfecture a procédé à l'enregistrement administratif de 35 personnes. "Mais naturellement, le nombre de personnes ukrainiennes présentes sur le territoire est bien supérieur puisque celles-ci arrivent souvent par des filières, des solidarités particulières, des connaissances et mettent quelques jours avant de venir s'inscrire en préfecture", précise le préfet.

Dès jeudi, 102 réfugiés ukrainiens doivent arriver à Bourges. "Il faut s'attendre aussi, dans les prochains jours ou semaines, à des arrivées de personnes ukrainiennes qui viendraient d'autres départements ou de parties du territoire français qui sont d'ores et déjà saturés par l'arrivée de ces réfugiés et de ces déplacés." Jean-Christophe Bouvier évoque une "allocation de gestion des réfugiés au niveau central, avec des arrivées annoncées par Paris de manière régulière".

700 places d'hébergement dans le Cher

La France se prépare à accueillir "environ 200 000 personnes", d'après le préfet. "Ça veut dire plusieurs centaines dans le Cher." La préfecture cherche donc à identifier les propositions d'hébergement. Celles-ci peuvent être de deux types : des hébergements individuels, dont la gestion peut être assurée par les collectivités et des hébergements collectifs qui sont généralement des hébergements proposés dans les périodes estivales pour accueillir des vacanciers, mais qui peuvent, en cette période et jusqu'au mois de juin, accueillir des personnes déplacées. La préfecture a identifié 700 places environ : 130 en termes de logements individuels et entre 500 et 600 en terme de logements collectifs.

Une cellule est mise en place au sein de la préfecture pour "consolider les modalités d'accueil". "Il faut absolument que les nouveaux arrivants viennent s'enregistrer en préfecture", insiste le préfet. Cet enregistrement leur permet d'accéder à une protection temporaire d'une part, ensuite, à l'ouverture de draps de droit droit à l'accès au travail, droit à la protection universelle, maladie, droit à une allocation dont le montant sera défini après en fonction de la composition de la famille. Une cellule de soutien psychologique, sera activée par l'hôpital George Sand à partir de vendredi matin.