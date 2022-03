Guerre en Ukraine : 15 réfugiés arrivent au Mans grâce à un collectif mayennais

Les cinq familles de réfugiés ont cinq à six transferts en train avant d'arriver au Mans (image d'illustration).

Un Mayennais est à l'origine de ce groupe Facebook. Lancé dès le début du conflit et très actif ces derniers jours, le collectif "Mayenne Sarthe pour l'Ukraine" a chargé un premier camion de 20 mètres cubes de dons, qui partira de Brulon, dans la Sarthe, à la frontière avec la Mayenne, d'ici ce week-end. En parallèle, cinq familles de réfugiés ukrainiens sont attendus en gare du Mans d'ici jeudi soir.

2.500 kilomètres jusqu'au Mans

Au Mans, Catherine Crogennec coordonne la venue de ces 15 Ukrainiens, en lien avec une fondation polonaise sur place. Partis mardi à l'aube, ces réfugiés ont enchainé les trajets en train pour rejoindre Berlin depuis la Pologne, avant d'arriver à Strasbourg puis au Mans. Ils parcourent 2.500 kilomètres avec "cinq ou six transferts en train, c'est très compliqué pour eux." Le train est heureusement gratuit pour eux.

Catherine Crogennec regrette que davantage de convois de bus ne soient organisés pour venir chercher les familles. "Le risque, c'est qu'ils se perdent", glisse celle qui également bénévole au sein du Secours catholique.

Déjà des passeurs à la frontière ukrainiennes

Sur place, "40 kilomètres de queue" attendent celles et ceux qui veulent fuir l'Ukraine via la frontière polonaise, selon Catherine Crogennec. "Les gens n'arrivent pas à passer, ça passe au compte-gouttes !" La bénévole alerte sur la présence de passeurs. Les capacités d'accueil sont saturées.

En parallèle, les équipes de la fondation rencontrent des difficultés à convaincre certains réfugiés de quitter l'Ukraine. "Ils ne veulent pas partir parce que leur mari, leur père, leur frère, leurs enfants sont en train de se battre. Ce sont des gens qui n'ont plus rien. Il faut savoir qu'ils ont quitté leur pays, pris des trains bondés et laissé leurs affaires sur les quais de gare. Ils n'ont plus rien."