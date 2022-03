Guerre en Ukraine : 16 semi-remorques de matériels partent de la Drôme

Un convoi humanitaire pour l'Ukraine au départ de la Drôme ce samedi matin. Seize semi-remorques partiront de Saint-Vallier à 8 heures direction la Pologne et la Hongrie au plus près de la guerre. L'objectif est de venir en aide aux réfugiés qui fuient l'invasion russe. L'association drômoise Aides actions internationales pompiers a récolté plusieurs centaines de dons matériels et alimentaires dans les casernes de Drôme et d'Ardèche avec l'aide des collectivités. Une immense générosité qui a dépassé les attentes.

Les employés des différents transporteurs s'affèrent pour refermer le dernier semi-remorque. "Il y a 6 palettes de jus de fruit à l'avant", indique Nicolas. Le chauffeur est prêt pour parcourir les 1.800 kilomètres en trois jours. Tous ici ont levé la main pour être du trajet. "Pendant la crise Covid on a montré que nous étions présents. Là il y a une autres crise donc nous somme là", ajoute-t-il. Au total, ce sont 450 palettes qui seront envoyées à la frontière avec l'Ukraine.

L'ultime semi-remorque est chargé des dons au siège de l'entreprise Trans-Agriates (Drôme) © Radio France - Romain Berchet

Trans-Agriates finance 60% du convoi

Pascal Marchio reste en retrait. Pourtant, le patron de l'entreprise de transport Trans-Agriates est l'un des artisans de ce convoi humanitaire de grande ampleur. "10 semi-remorques iront en Hongrie et 6 en Pologne", indique-t-il au moment de régler les derniers détails. Au déclenchement de la guerre, il n'était pas question de rester dans la Drôme sans rien faire : "ça nous a coûté beaucoup d'argent mais on le fait avec le cœur". Le chef d'entreprise sera d'ailleurs du voyage, en tête de cortège.