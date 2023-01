Guerre en Ukraine : 167 réfugiés Ukrainiens sont encore en Creuse, près d'un an après le début du conflit

Ça fait presque un an que la guerre en Ukraine a éclaté, le 24 février 2022. Et depuis presque un an, de nombreux Ukrainiens ont trouvé refuge en Creuse. A leur arrivée, ils étaient accueillis chez l'habitant, en urgence. Mais aujourd'hui, tous les enfants sont scolarisés dans des établissements creusois, et de nombreux adultes ont trouvé un logement et un emploi en France.

C'est le cas d'Iryna. Arrivée en avril 2022, elle s'est plutôt bien intégrée. "J'ai un travail, je fais des progrès en français, j'ai une petite vie sociale aussi ici, c'est important ... donc voilà, ça va bien". Cette jeune femme de 24 ans pense même rester un moment en France. "Pour moi, c'était compliqué de repartir de zéro en arrivant en France. Et je sais que, quand je vais retourner en Ukraine, je vais de nouveau devoir partir de zéro. Et c'est pour ça que je me suis dit que, peut-être, je resterais sur place."

Le travail, un facteur d'intégration

Pour Jacques Forgeron, le président de l'association Echange France-Ukraine, l'intégration de ces réfugiés passe surtout par le travail. Mais ce n'est pas toujours évident*. "Il faut trouver un travail à proximité du logement, ou alors il faut trouver la possibilité de se déplacer. Ce qui, en Creuse, n'est pas forcément facile. Et le deuxième obstacle, c'est la barrière de la langue"*, déplore t-il.

Valentyna, elle, a trouvé un travail, et même un appartement à Guéret. Mais, malgré ça, cette professeure de français espère retourner en Ukraine, le plus vite possible. " J'ai trouvé du travail, je ne peux pas me plaindre. Mais, les gens que j'ai laissé derrière, qui sont restés en Ukraine, me manquent beaucoup. Et même au bout de dix mois, c'est une douleur aiguë."

Sur les 272 Ukrainiens accueillis en Creuse en 2022, plus d'une centaine est déjà repartie en Ukraine, même si les combats font encore rage dans le pays.