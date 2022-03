Guerre en Ukraine : 177 réfugiés ukrainiens accueillis à Paloma

Cela fait suite à un appel de demande à l'aide, hier soir, de trois bus transportant des réfugiés ukrainiens vers l'Espagne. Depuis 6 heures ce jeudi matin, 177 personnes, essentiellement des femmes, enfants et personnes âgées, ont trouvé refuge à Paloma, la scène de musiques actuelles de Nîmes. La Croix-Rouge, Nîmes Métropole et les services de l'Etat se sont mobilisés dans l'urgence pour organiser une étape de repos pour ces réfugiés de guerre et les sept bénévoles espagnoles qui les accompagnent.

Dans la grande salle de Paloma, des lits de camp et des couvertures de survies ont été installés. L'entreprise Océan, en charge de la propreté à Nîmes et l'association nîmoise Humanînes ont proposés des collations, des repas chaud, des douches mais aussi offert des jouets pour les enfants. Une mobilisation qui a permis une pause de quelques heures pour ces réfugiés de guerre et leurs accompagnateurs espagnols.

Des enfants ukrainiens jouent dans l'air de jeu improvisée à Paloma © Radio France - Paul Le Guen

Ce matin, Franc Proust, le président de Nîmes Métropoles, a souhaité "remercier la Croix-Rouge, les services de l'Etat et l'ensemble du personnel de Nîmes Métropole et de Paloma qui, dans la nuit, ont pu se mobiliser pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ces personnes que la guerre a arraché à leur patrie, leur famille, et très souvent à leur mari, père, fils et frères ». Il ajoute également vouloir "rendre hommage aux _7 bénévoles espagnols qui se sont mobilisés_, sur leur temps et argent personnels, pour affréter ces 3 bus et protéger ces réfugiés ukrainiens de la guerre."

Après un voyage en car depuis la frontière polonaise avec l'Ukraine, certains se reposent. © Radio France - Paul Le Guen

Les 177 réfugiés ukrainiens et les bénévoles espagnols ont repris la route à 17haujourd'hui. Direction l'Espagne avec une première halte à Barcelone puis Madrid.