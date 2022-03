Guerre en Ukraine : 32 réfugiés, dont 21 enfants, sont arrivés cette nuit à Bessières

32 réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays sont arrivés dans la nuit de mardi à mercredi à Bessières. Onze femmes et 21 enfants (14 filles et 9 garçons) âgés de huit mois à 17 ans, ont effectué 2 500 kilomètres depuis la ville de Siret en Roumanie. Cédric Maurel, le maire de Bessières, deux élus, un agent bénévole et une Bessiéraine d’origine ukrainienne, étaient partis les chercher à la frontière le jeudi 17 mars en bus. Ces réfugiés ont été pris en charge à Bessières, et aux alentours, par 11 familles qui se sont portées volontaires pour les héberger. Ces habitants se sont spontanément présentés pour mettre à leur disposition une chambre, un logement, donner des jouets, des vêtements, ou des produits sanitaires.

Le maire de Bessières, Cédric Maurel, a remercié les habitants, les commerçants, les partenaires, pour leur soutien et leurs encouragements afin de mener cette opération à bien : "ce n’est que le début, c'est une toute petite étoile dans un ciel gigantesque où il y a beaucoup d’étoiles comme eux qui sont dans une situation terrible. On n’arrivera pas à tous les aider mais faisons déjà ce qu’on peut pour ces familles-là."

La régularisation de leur situation administrative est un point à traiter prioritairement pour faciliter leur intégration. La mairie a fourni aux aux réfugiés un livret de communication français – ukrainien et un kit d'accueil pour faciliter les échanges. Une association Solid’Ukraine 2022 a été créée pour venir en aide à ces réfugiés. La compagnie théâtrale "J’ai ouï-dire" jouera une pièce de théâtre à la salle Ticky Holgado de Bessières le dimanche 8 mai à 15 heures. Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association « Solid’Ukraine ».

