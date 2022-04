Guerre en Ukraine : 82 titres de séjour délivrés aux personnes accueillies en Creuse

La préfecture de la Creuse s'organise pour délivrer le plus rapidement possible les autorisations provisoires de séjour (APS) qui permettent aux ukrainiens accueillis dans le département de pouvoir travailler et de bénéficier des aides sociales. 82 titres ont déjà été obtenus pour une centaine d'adultes, sur les 200 personnes hébergées en Creuse.

Une grande majorité des autorisations déjà délivrée

Les moins de 18 ans n'ont pas besoin de ce titre de séjour. Or, parmi les 200 ukrainiens qui vivent en Creuse, 75 sont des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire, auxquels s'ajoutent les moins de 6 ans.

82 titres délivrés, une quinzaine en attente.

Pour les adultes, l'autorisation provisoire de séjour (APS), valable six mois, ouvre des droits à la protection et à l'aide sociale et leur permet de travailler en France : 82 titres ont déja été délivrés, une quinzaine de demande seulement restent en attente.

Régularisation accélérée

Macha et Natacha, deux soeurs originaires de Boutcha, dans la région de Kiev en Ukraine, ont reçu leur titre de séjour ce mardi : « Je suis contente d'être régularisée » commente Natacha, âgée de 32 ans, dont le compagnon participe actuellement aux combats en Ukraine.

Ce précieux document va permettre à sa soeur Macha, 28 ans, de travailler : « J'aimerais retrouver un travail chez Mc Donalds, c'était ce que je faisais en Ukraine » dit-elle. La jeune femme a déjà quelques pistes d'après Alla, une membre de leur famille qui vit à Guéret depuis huit ans, et qui a organisé leur arrivée en France : « Les filles sont arrivées le 17 mars, nous sommes le 12 avril et elles ont déjà leur autorisation de travail, c'est plutôt une bonne chose, ça va vite ! » commente-elle.

Difficultés de traduction

Pour obtenir cette autorisation, il faut transmettre son dossier à la préfecture avec un justificatif de son identité et quelques documents administratifs : « ça peut aller très vite pour les personnes qui ont des passeports biométriques car ils sont traduits. Pour les autres ça nous prend un peu plus de temps » explique Simon Vilard, chef du bureau de la nationalité et des étrangers à la préfecture de la Creuse.

Pour produire ces documents de séjour, les services de l'État ont autorisé le recours à des « tiers de confiance » capables d'assurer les traductions : des franco-ukrainiens, membres d'associations reconnues ou de familles ukrainiennes, pour accélerer le traitement des demandes sans passer par un traducteur agrée.

Tout est rentré dans l'ordre et les délais se sont réduits

À ce jour, 82 titres de séjour ont été délivrés, ce qui représente un effort inédit pour régulariser au plus vite ces déplacés : « Nous nous sommes adaptés, et avons eu cette chance de rencontrer beaucoup d'ukrainiens parlant français. Tout est rentré dans l'ordre et les délais se sont réduits » ajoute Simon Vilard.

200 personnes installées

Alla se félicite de cet effort particulier envers ses compatriotes ukrainiens : « On a été convoquées très vite et en dix minutes, c'est réglé ! » résume-t-elle. Natacha, de son côté, fait part de sa reconnaissance et se sent chanceuse d'arriver ici : « Je me sens très bien accueillie et je trouve cette ville très sympathique ! » dit-elle.

Les familles ukrainiennes accueillies en Creuse sont réparties sur une trentaine de communes . La majorité d'entre elles vivent dans des centres d'hébergement dédiés mais aussi chez des particuliers.

A l'école, 49 élèves ukrainiens sont déjà inscrits dans le primaire et le secondaire, 26 inscriptions sont à venir.