Guerre en Ukraine : à Boisseuil, la maternelle l'école Guy Monnerot accueille Pacha, un jeune réfugié

Arrivés il y a six mois pour fuir les bombes de Kharkeiv, Sacha et son petit garçon, Pacha, sont accueillis à Boisseuil au sud de Limoges.

Boîtes à goûter, trousses et cahiers, toutes les affaires de Pacha sont prêtes. " Tu veux montrer ton cartable ?", lui demande d'une voix douce Delphine, qui les accueille lui et sa maman sous son toit. Refugiés depuis six mois en France, cette famille a fui les bombes de Kharkeiv en laissant, comme désormais de centaines de milliers de ressortissants ukrainiens, toute leur vie derrière eux.

S'intégrer à l'école pour ne pas penser à la guerre

"Mon mari, le papa de Pacha, est resté à Kharkeiv", raconte Sacha, dans un français qu'elle s'attelle à apprendre depuis son arrivée. Si son petit bonhomme de quatre ans se montre un peu nerveux à l'idée de sa rentrée en moyenne section, la jeune femme de 26 ans sait que ça ne peut que lui faire du bien. "Quand il joue, quand il parle, ou fait quelque chose, c'est bon pour lui, car ça lui permet de penser à autre chose que la guerre."

Comme le veut la tradition, la veille de la rentrée, la famille s'est déplacée à l'école de Boisseuil pour prendre connaissance de la composition des classes. La bonne nouvelle, c'est que Pacha intègre la même classe que son copain Alexis, le fils sa famille d'accueil. Une volonté de la directrice, Magali Auroy, car l'année dernière il avait déjà passé quelques jours dans son école. "On a essayé de mettre en place une continuité pour leur permettre de s'intégrer au mieux et de pouvoir lier des relations d'amitié au sein de la classe."

Se cultiver dans la diversité

Par ailleurs, le petit garçon connaît également son institutrice. "Tu vois tu seras là, avec Madame Roux, maîtresse Blanche," lui montre Delphine du bout du doigt. Face aux listes scotchées à la baie-vitrée, le petit garçon se blottit de plus belle dans les bras de sa maman. "Ici, il y a un instituteur par niveau ?" s'étonne-t-elle. "Chez nous un même professeur accompagne les enfants sur toute la maternelle."

Malgré les différences culturelles, et la barrière de la langue, Blanche Roux, reste confiante. "Il est déjà très curieux quand on lit les histoires, donc on échangera pour aider les autres à l'accompagner, sur la compréhension des consignes, la répétition des mots pour qu'il intègre une nouvelle langue." Celle qui a déjà préparé les étiquettes de tous ces petits bouts de choux, espère tirer une force de ce triste contexte. "J'aimerais mettre en place des comptines en ukrainien, pour l'aider à se sentir plus à l'aise, mais aussi pour encourager les autres enfants à s'intéresser à une culture qui ne leur est pas familière."

S'intégrer en attendant un jour de rentrer

"C'est bien parce qu'en Ukraine, on a aussi des cours de français dans certaines écoles. Quand on rentrera chez nous, il pourra continuer à apprendre la langue là-bas.", sourit sa maman. Avec cette scolarisation, Sacha aussi va pouvoir poursuive son intégration. La jeune femme formée dans le commerce, compte bien chercher du travail en France, car en attendant de pouvoir rentrer un jour à la maison, l'objectif c'est de retrouver de son autonomie.