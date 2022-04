Guerre en Ukraine : à Chambéry, une collecte du convoi de la solidarité

Le convoi de la solidarité, mouvement citoyen pour aider les réfugiés ukrainiens, organise une collecte à Chambéry samedi et dimanche. Poussettes, valises : les besoins sont précis et partiront à Medyka en Pologne, à la frontière ukrainienne, à bord de huit camions le samedi 16 avril.

Si vous souhaitez faire des dons matériels pour les réfugiés ukrainiens, c'est encore possible. Samedi et dimanche de 10 heures à 16 heures au square le Petit Paris à Chambéry, une collecte est organisé par le convoi de la solidarité, mouvement citoyen pour aider le peuple ukrainien. Poussettes, valises : la liste des besoins est très précise et actualisée sur le site. Ils demandent par exemple de ne plus amener des médicaments et de vêtements.

Départ des camions le 16 avril depuis Annecy

"Les dons seront acheminés à bord de huit ou neuf camions, au départ d'Annecy, le samedi 16 avril, explique Sandia Frérot qui gère la collecte à Chambéry. Ils se rendront à Medyka en Pologne, à la frontière ukrainienne." Des membres du mouvement sont sur place pour récolter les dons et les redistribuer aux réfugiés ukrainiens. Des convois de toute la France arrivent tous les jours.