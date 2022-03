300 personnes rassemblées à Albi en soutien aux Ukrainiens

300 Tarnais et Tarnaises se sont donnés rendez-vous devant l'hôtel du département ce mercredi soir, sous de grands drapeaux ukrainiens. Dans la foule, beaucoup d'écharpes tricolores, des élus qui ont aussi répondu présents à l'appel du département ainsi que le préfet du Tarn. La Croix Rouge et la Protection Civile étaient également bien visibles dans le cortège. "On manifeste notre désapprobation avec l'attaque de la Russie en Ukraine et on veut montrer notre solidarité avec la population ukrainienne que l’on souhaite accueillir", a notamment déclaré Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn.

Le président du conseil départemental, à gauche de l'échiquier politique, a poursuivi : "cette période nous renvoie à de vieux et douloureux souvenirs, je salue le courage des Ukrainiens de défendre leurs libertés". Le Département du Tarn va débloquer en urgence 40.000 euros qui seront versés à La Croix Rouge pour venir en aide aux Ukrainiens sur place ou les réfugiés attendus dans les prochains jours.

Recenser les logements vacants et des familles d'accueil

Son président s'est d'ailleurs projeté dans leur accueil, en souhaitant accompagner "les familles tarnaises qui veulent héberger des réfugiés, notamment avec Tarn Habitat. Nous allons recenser dans chaque commune les logements vacants et faire appel à des familles d'accueil."

La préfecture du Tarn recense aussi actuellement les Ukrainiens présents dans le département qui souhaitent prolonger leur titre de séjour et ne pas retourner dans leur payse en guerre.

Ce mercredi, la Région a mis en place un numéro vert pour que chaque volontaire pour accueillir ces familles puisse se manifester : vous pouvez pour cela composer le 0 800 70 39 00.