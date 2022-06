Guerre en Ukraine : les combats reprennent à Kiev, Poutine joue sur la peur, le pape demande des négociations

La guerre bat son plein en Ukraine où les combats ont repris dans la capitale Kiev, ce dimanche. La bataille de la communication est aussi à l'œuvre entre les deux camps essaient de se déstabiliser en annonçant tour à tour leurs victoires sur le terrain. Voici ce qu'il faut retenir en ce dimanche 5 juin sur le conflit armé en Ukraine.

L'essentiel

Les combats font rage dans la capitale ukrainienne, Kiev

Moscou détruit des blindés livrés par les alliés de l'Europe de l'est

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine"

La situation sur le front militaire

Plusieurs explosions à Kiev

Des explosions ont secoué la capitale ukrainienne Kiev, ce dimanche, et des alertes aux raids aériens ont résonné dans plusieurs autres localités d'Ukraine. Le maire de la capitale Vitali Klitschko a fait état dans la matinée de plusieurs explosions, dans les quartiers de Darnytsky et Dnipropetrovsky, faisant un blessé. "L'agresseur continue de lancer des missiles et de mener des frappes aériennes sur les infrastructures militaires et civiles de notre pays, en particulier à Kiev", a écrit l'état-major de l'armée ukrainienne sur sa page Facebook.

La bataille toujours en cours dans le Donbass

Dans l'est de l'Ukraine, des combats de rue se déroulent dans la ville de Severodonetsk, au cœur de l'offensive russe dans le bassin minier du Donbass. Les Russes ont perdu du terrain d'après Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk : "La ville est divisée en deux, ils ont peur de s'y déplacer librement", explique le gouverneur de la région de Lougansk.

Moscou dit avoir détruit des blindés livrés par des pays d'Europe de l'Est

La Russie a affirmé avoir détruit, ce dimanche, des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est dans des frappes aériennes sur Kiev, les premières depuis plusieurs semaines. "Des chars T-72 fournis par des pays d'Europe de l'Est et d'autres blindés qui se trouvaient dans les hangars d'une entreprise de réparation de wagons" , précise le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Poutine menace de détruire toute aide envers l'Ukraine

Le président russe a prévenu dimanche que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine. Vladimir Poutine juge que les livraisons actuelles d'armes visaient à "prolonger le conflit". Ces déclarations interviennent quelques jours après que les Etats-Unis ont annoncé leur décision de livrer à l'Ukraine des lance-roquettes.

La situation diplomatique

Thierry Breton prévient qu'il faudra sortir du gaz russe

Ce dimanche matin, le Commissaire européen en charge du marché intérieur Thierry Breton a affirmé sur Europe 1 qu'il allait falloir s'émanciper du gaz russe. Il a notamment pris l'exemple de l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar.

Le pape François appelle à de "réelles négociations"

Le pape François a appelé à "de réelles négociations" devant "l'escalade de plus en plus dangereuse" du conflit en Ukraine, en marge des célébrations de la Pentecôte. Devant 25.000 fidèles massés sur la place-Saint Pierre, le souverain pontife a demandé aux "dirigeants des nations" de ne pas conduire "l'humanité à la destruction".