Guerre en Ukraine : ces Français qui veulent partir se battre aux côtés des Ukrainiens

Ils sont Français, ils ont parfois un lien avec l'Ukraine, parfois aucun, ils ont parfois une formation militaire, parfois aucune. Ce qui les unit : ils ont décidé de répondre à l'appel de Volodymyr Zelensky et de partir aux confins de l'Europe pour se battre aux côté des Ukrainiens contre l'invasion russe.

Au lendemain des premières attaques, vendredi 25 février, le président ukrainien avait lancé un appel désespéré : "Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe". Puis, dans un message posté dimanche 27 février sur ses réseaux sociaux, le président ukrainien avait proposé aux étrangers le souhaitant de rejoindre "la légion internationale de la défense territoriale de l'Ukraine" : "Pour vous inscrire dans cette légion internationale, merci de vous adresser à l’attaché en charge des questions de défense de l’ambassade d’Ukraine de votre pays de résidence". Ce que certains Français ont fait.

"Nous avons beaucoup de Français qui nous appellent" pour aller se battre aux côtés des Ukrainiens, a confirmé lundi Alexandra Prysiazhniuk, porte-parole de l'ambassade d'Ukraine en France. "Pour ceux qui veulent venir, il y a une logistique qui a été mise en place pour les diriger vers les points d'accueil à la frontière ukrainienne", indique-t-elle. "Nos collègues militaires vont accueillir ces gens avec toute la reconnaissance."

D'anciens militaires

France Bleu Breizh Izel raconte ainsi l'histoire de Ronan Calvarin, un Finistérien de 57 ans, ancien soldat de l'armée de terre. "J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice", explique celui qui fut casque bleu en ex-Yougoslavie au début des années 1990 et dont la candidature a été acceptée par le consulat. Ronan espère partir le vendredi 11 mars, avec d'autres volontaires bretons, direction la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le père de famille dit n'avoir aucune appréhension et sa fille de 14 ans, rapporte France Bleu Breizh Izel, est persuadée que son père reviendra.

Comme Ronan, Emmanuel, un volontaire perpignanais de 48 ans, a lui aussi participé au conflit en ex-Yougoslavie, en 1995, aux côtés de l'armée française, où il était tireur de précision. "Ce qui m'a interloqué (...) c'est de voir ces pères de familles embrasser leurs enfants avant de partir combattre. Moi qui suis père de deux enfants, ça m'a fait un choc. Donc je me suis demandé ce que je pourrais faire pour aider", témoigne-t-il auprès de France Bleu Roussillon.

Un habitant d'Auxonne, en Côte-d'Or, a même lancé un appel pour recruter des volontaires. Essacq Baloutch, Franco-Afghan de 73 ans et qui a lui-même combattu l'armée rouge en Afghanistan en 1980, affirme à France Bleu Bourgogne avoir rassemblé une trentaine de volontaires. Ici, vraisemblablement pas de demande auprès de l'ambassade d'Ukraine, mais "des amis qui nous attendent à la frontière et qui doivent nous fournir des armes et nous former".

Ou de simples civils

La radio des Pyrénées-Orientales a aussi rencontré un volontaire bien plus jeune et sans aucune expérience militaire. Le jeune homme sait seulement manier les armes de poing, dit-il, mais il est déterminé à partir : "J'irai en voiture, en autostop, ou en bus, peu importe", affirme Lucas, 22 ans, agent d'entretien à la mairie de Perpignan. "J'ai peur, mais je suis déterminé à aller sur place."

France Bleu Occitanie, de son côté, rapporte le cas d'un Arégeois de 29 ans. S'il admet ne pas savoir se battre, il est lui aussi animé d'une détermination sans faille : "On sait pourquoi on y va : pour défendre la liberté qu'on a en Europe", affirme-t-il.

Même chose pour Maxime, que nos confrères de franceinfo ont pu rencontrer. Un habitant de la Somme de 29 ans avec une simple expérience de chasseur : "On m'a appris à me servir d'armes très tôt". L'une de ses motivations : sa grand-mère née en Ukraine, parmi ce "peuple de courageux", encense-t-il. Le jeune homme a prévu d'aller en Ukraine par ses propres moyens, en bus ou en stop, avec un équipement militaire improvisé : "Un porte-plaque, un gilet pare-balles et des rangers".

Si les anciens militaires ou les civils ont légalement le droit de s'engager dans l'armée ukrainienne, ces départs improvisés en Ukraine, zone de guerre classée rouge, sont "formellement déconseillés". Et ils sont formellement interdits pour les militaires en service. Ainsi mardi, quatorze légionnaires ukrainiens ont été interpellés à Paris dans un bus partant pour la Pologne. La Légion peut accorder à ses soldats, s'ils en font la demande, "une permission exceptionnelle de quinze jours" pour aller dans un pays limitrophe de l'Ukraine afin d'aller "accueillir" et "sécuriser" leurs proches mais elle leur interdit de franchir la frontière, selon Alain Lardet, le commandant de la Légion étrangère. Aucune arme ni équipement prohibé n'ont été retrouvé dans leurs bagages. En revanche, d'autres passagers présents avec eux dans le bus partaient vraisemblablement combattre en Ukraine.

Au total, 25 légionnaires d'origine ukrainienne ont déserté depuis une semaine, dont la moitié pour combattre les Russes, estimait le général Lardet mardi.