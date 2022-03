Guerre en Ukraine : cette Bretonne accueille une famille de réfugiés chez elle

Le seuil des deux millions de réfugiés ukrainiens a été franchi ce mardi, selon l'Organisation des Nations unies. Au même moment, en France, une plateforme en ligne a été mise en service pour faciliter l'accueil des Ukrainiens. Certains Bretons se proposent pour héberger des familles. En Ille-et-Vilaine, Corinne prend la route ce mercredi depuis Pleumeleuc, au nord-ouest de Rennes. $

Un couple de 67 ans et leur fille de 34 ans

Cette Brétilienne part chercher des Ukrainiens qu'elle ne connaissait pas il y a encore quelques jours. Elle vit seule et a pour habitude de louer la chambre à l'étage sur Airbnb. Cette chambre servira à accueillir gracieusement une famille d'Ukrainiens. "Dans cette chambre, il y a trois couchages et j'ai un grand grenier à côté où ils peuvent stocker leurs affaires. J'ai déjà plein de gens qui m'ont proposé des vêtements !"

Le couple de 67 ans et leur fille de 34 ans pourront profiter de la maison tout équipée, avec une télévision dans le salon. "Peut-être qu'il faudra que je prenne une chaîne ukrainienne, mais je ne sais pas trop si c'est bien qu'ils regardent ce qu'il se passe là bas", glisse Corinne. Ces images de guerre ont poussé cette Bretonne, sans emploi, à agir. "On tue des civils !", lance-t-elle, lorsque son téléphone se met à sonner.

Ils échangent grâce au traducteur sur son téléphone

Corinne communique avec les réfugiés ukrainiens sur WhatsApp. "J'écris en français et ensuite j'utilise le traducteur Google." Elle a été mise en relation avec ces réfugiés par le biais d'un groupe Facebook, dont le co-fondateur vit à Laval. Elle échange désormais une à deux fois par jour avec Anastasia, lorsque cette Ukrainienne de 34 ans, qui a fui le pays avec ses parents, trouve du réseau wi-fi. "En plus, ils ont un chien. Moi, j'ai deux petits chiens, donc ça va être top", se réjouit la Brétilienne de 62 ans.

Les premières photos envoyées sont celles de ses chiens, puis, plus tard, de sa maison, "pour les rassurer. J'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une maison aussi belle, comme dans les films". Corinne s'apprête désormais à prendre la route, direction l'Allemagne, où elle va rejoindre le couple et leur fille. Elle cherchait à l'origine un monospace ou un utilitaire afin d'avoir assez de place pour les bagages et de permettre à d'autres réfugiés de rejoindre la Bretagne. Mais faute de mieux, la Bretonne partira ce mercredi avec sa Mini-Cooper. Si vous souhaitez, vous-aussi, héberger des réfugiés ukrainiens, un groupe Facebook existe en Bretagne.