Guerre en Ukraine : comme les ex-salariés de la SAM pourraient aider Renault

Une décision décisive pour les ex-salariés de la fonderie SAM ce mardi 29 mars à 14 heures. Ils sauront si l'occupation de leur usine ses anciens ouvriers, à Viviez, est illégale ou pas.

Le tribunal judiciaire de Rodez, qui a entendu les deux parties jeudi dernier, le 24 mars, donnera sa décision. La demande d'expulsion émane des mandataires judiciaires. Lors de l'audience il y a moins d’une semaine, le procureur a estimé qu'il existait un problème de "légalité" tout en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à trancher cette question.

Les cours de l'aluminium qui flambe

Ce bras de fer a deux buts pour les salariés de la fonderie. Il s’agit de préserver l’outil de travail : l’usine, les fours, les machines pour qu’un potentiel puisse reprendre le site. Les ex-salariés de SAM veulent aussi continuer de faire pression sur Renault pour obtenir des primes de licenciements satisfaisantes.

Pour obtenir des primes à la hauteur, la guerre en Ukraine leur a aussi donné un argument. Ils ont fabriqués des pièces commandées par Renault il y a des mois. Des pièces en alu jamais achetées.

Quatre millions d'euros de pièces

Et avec la fermeture des usines en Russie et le cours de l’aluminium qui flambe, ces pièces sont devenues très importantes dit Ghislaine Gistau, secrétaire du syndicat CGT de la SAM. "On voit que Renault est très, très implanté, notamment avec fabrication de la Lada. Les difficultés sont considérables pour Renault avec les usines qui aujourd'hui sont à l'arrêt en Russie. Nous, nous avons un stock qui représente à peu près 4 millions d'euros de pièces, dont certaines qui sont finies. Il y a un million d'euros de pièces finies. On considère aujourd'hui que c'est un atout. D'une part, ces pièces ont été produites avec de l'alu qui était beaucoup, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Donc, ça serait forcément une plus-valu pour le constructeur. Donc c'est pour nous notre trésor de guerre."