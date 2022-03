Guerre en Ukraine : comment les réfugiés sont pris en charge en Creuse

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, 25 réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés en Creuse. D'autres devraient arriver dans les prochaines heures et les prochains jours. Du côté des Creusois, des mairies, et des services de l'Etat, on s'organise pour les accueillir.

L'invasion russe en Ukraine se poursuit. Ce mardi, c'est le 20ème jour d'invasion, et les combats se poursuivent, faisant déjà plus de trois millions de déplacés. La moitié sont des enfants. Certains sont parvenus à fuir et à atteindre la Creuse. 25 ont déjà posé leurs valises depuis le début de l'invasion. Ce sont les derniers chiffres de la préfecture, mais de nouveaux vont arriver progressivement : 25 à Guéret cette semaine, 56 sur Saint-Vaury soit jeudi soir, soit dans la nuit de jeudi à vendredi. Une trentaine de déplacés devraient arriver à Saint Eloi, en début de semaine prochaine également, à priori lundi prochain. Sept voitures doivent partir ce vendredi pour ramener ces Ukrainiens.

Un appel à l'hébergement citoyen

Et les autorités se préparent à en recevoir de plus en plus dans les prochaines semaines : ces familles vont forcément avoir besoin de logement, et le département d'aide. "Il faut que les Creusois continuent à faire preuve de générosité et à nous adresser, via les mairies, des offres d'hébergement citoyen, de façon à ce que nous puissions faire face à des arrivées plus nombreuses", lance Bernard Andrieu, le directeur départemental de la cohésion sociale, suite à une réunion en préfecture. "On essaie de recenser dans les communes les hébergements disponibles, quelles seraient les personnes qui pourraient héberger, avec un questionnaire, notamment sur le type d'hébergement, combien de personnes", ajoute Philippe Ponsard, le vice-président des maires ruraux de la Creuse.

Il y a eu beaucoup de réponses positives, indique-t-il, mais des problématiques se posent. "Y a une forte adhésion, par contre il y a des questions de fond qui se posent : pouvoir offrir un hébergement, c'est pour combien de temps, et puis comment ça va se passer, s'il faut prendre également prendre en charge les gens hébergés, c'est-à-dire s'il faut les nourrir... Pour certaines familles ce n'est pas évident." Les premières dépenses sont en effet à la charge des familles qui accueillent les réfugiés.

Le principe du dispositif

Comment les réfugiés ukrainiens sont-ils accueillis jusqu'ici ? Ces Ukrainiens sont des "déplacés" selon le droit international, ce qui veut dire qu'il vont recevoir une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable. Il y'a deux possibilités : dans le premier cas, ces Ukrainiens connaissent déjà quelqu'un en Creuse, un ami, quelqu'un de la famille. Ils sont arrivés par leur propre moyen. Dans ce cas-là, ce sont ces familles dites d'accueil, sur place qui s'occupent de tout, de la nourriture, des produits d'hygiène, des vêtements, surtout qui les logent.

Pour les autres, qui ne connaissent personne, ils vont être hébergés, soit dans des logements qui appartiennent aux mairies, soit dans ceux qui ont été mis à disposition par les Creusois. Grâce à un fichier mis à jour heure par heure, la préfecture répartit ensuite les familles ukrainiennes. Les services de l'Etat vont aussi s'occuper des titres de séjour des réfugiés. Grâce à ce document, ils pourront toucher des aides, la CAF, la sécurité sociale, l'aide aux demandeurs d'asile : une aide pour leur permettre de s'installer et de trouver du travail.