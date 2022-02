Guerre en Ukraine : de nombreuses manifestations de soutien en France

De nombreuses manifestations de soutien à l'Ukraine et pour dire non à la guerre se déroulent ce samedi 26 février. Les Ukrainiens qui vivent en France mais aussi les citoyens se mobilisent pour demander la fin des combats. Des initiatives voient aussi le jour, pour envoyer de l'aide aux populations restées sur place. Cela fait trois jours maintenant que les Ukrainiens se battent contre l'invasion des Russes dans leur pays.

Des rassemblements un peu partout en France

Depuis le début de l'offensive armée de la Russie, les citoyens se mobilisent un peu partout en France. En trois jours un certain nombre de rassemblements ont eu lieux en France, notamment dans les grandes villes, comme à Paris, Strasbourg ou Montpellier.

Ce samedi, de nombreux rassemblements sont prévus un peu partout en France.

A Clermont-Ferrand ce matin, l'appel a été lancé pour une solution diplomatique.

A Saint-Etienne, ils étaient déjà 200 ce samedi matin à marcher pour demander un cessez-le-feu.

Ces rassemblements sont à l'initiative de citoyens ou bien d'associations, comme la ligue des droits de l'homme qui organise ce samedi un rassemblement à Amiens. Il y en aura un peut partout ce samedi, en France.

Des marques de soutien symboliques

Au delà, des rassemblements, il y a aussi de nombreuses marques de soutien. Ainsi à Toulouse, la ville jumelée avec Kiev, un registre de soutien a été ouvert vendredi au Capitole. Les Toulousains pourront exprimer leurs témoignages de soutien. Le Capitole est également pavoisé avec les drapeaux ukrainien, français et européen.

De nombreuses villes ont fait de même en arborant les drapeaux ukrainiens sur les façades des bâtiments officiels. Ce sont parfois des lieux symboliques, comme la fontaine de la place royale de Nantes, qui sont illuminés en bleu et jaune.

L'illumination la plus symbolique, c'est celle de la tour Eiffel à Paris. Depuis vendredi et pour trois jours, elle sera illuminée en soirée de jaune et bleu de 18h00 jusqu'à 00h30.

Des initiatives pour aider le peuple ukrainien

En plus des actions engagées par les municipalités ou collectivités, de nombreuses initiatives sont en train de se mettre en place, par secteurs ou par professions. Ainsi les éleveurs français ont mis en place une chaîne de solidarité pour aider leurs collègues ukrainiens qui ne veulent pas laisser leurs animaux sur place. "On essaye de s'organiser pour rapatrier les gens et leurs animaux, c'est très compliqué car ils ne peuvent pas rejoindre la frontière, ils n'ont plus d'essence. " explique Sophie, une éleveuse de Dordogne.

C'est aussi le cas dans le monde du sport, où on essaye de s'organiser. L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, a tenu à adresser un message de soutien aux Ukrainiens et estime que le football français doit se mobiliser dans ce conflit.

Il y a aussi de nombreuses communes ou collectivités qui se disent prête à accueillir des réfugiés. Ils seraient prés de 50.000 à avoir franchi la frontière en 48 heures.