Guerre en Ukraine : "Déjà 350 places d'hébergement" proposées par des Isérois, indique la préfecture

L'accueil des réfugiés ukrainiens se met en place en Isère. Une vingtaine d'entre eux sont déjà arrivés dans le département, indique la préfecture ce mercredi, mais d'autres devraient arriver dans les prochains jours. De nombreux particuliers proposent leurs logements pour les héberger.

Depuis deux semaines et le début de la guerre en Ukraine, les marques de solidarité se multiplient en Isère et notamment les propositions d'hébergement. "À ce jour, nous avons plus de 350 places d'hébergement" recensées chez des particuliers, indique ce mercredi 9 mars sur France Bleu Isère Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe à la préfecture de l'Isère. Le gouvernement a annoncé hier le lancement d'une plateforme baptisée "Je m'engage pour l'Ukraine" destinée à organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens.

D'abord, quelle est la situation chez nous ? Combien de réfugiés ukrainiens sont accueillis en Isère aujourd'hui ?

Nathalie Cencic : À l'heure actuelle, nous avons une vingtaine de ressortissants ukrainiens qui sont arrivés dans le département. Nous nous attendons à voir des arrivées un peu plus importantes dans les jours à venir. On a eu connaissance, par exemple, d'étudiants ukrainiens qui pourraient arriver dans le département avant la fin de la semaine.

Je tiens à remercier l'ensemble des particuliers et des collectivités qui s'engagent depuis plusieurs jours. Dès la semaine dernière, nous avons eu des propositions en nombre de la part de particuliers isérois. Il y a beaucoup de solidarité pour accueillir ces ressortissants qui fuient la guerre. Les collectivités locales s'engagent aussi pour jouer le rôle d'intermédiaires entre les particuliers et les services de l'Etat afin de centraliser les offres de logement qui arrivent en nombre.

Quel est le statut de ces réfugiés ukrainiens, ils peuvent rester combien de temps ?

Alors, les ressortissants ukrainiens qui arrivent sur le territoire national avec un passeport n'ont pas besoin de visa. Les préfectures s'organisent pour leur proposer un rendez-vous très rapidement, sous 48 heures. Le Conseil européen a décidé de leur accorder le statut juridique de protection temporaire. Donc l'objectif est de délivrer aux ressortissants ukrainiens une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et renouvelable jusqu'à trois ans. Cette autorisation provisoire de séjour est assortie, le cas échéant, d'une autorisation de travail.

Et puis on oriente également les ressortissants vers l'OFFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour pouvoir mettre en place un logement social, un accompagnement, une prise en charge avec la possibilité de bénéficier de l'aide aux demandeurs d'asile, ce qui leur permet aussi d'accéder aux droits sociaux.

Il y aura sans doute des enfants aussi à scolariser en Isère ?

Voilà tout à fait. Lorsque des ressortissants arrivent, l'objectif est que l'information nous arrive via les collectivités, via les communes, pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement social et permettre aux familles d'avoir un logement et de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire pour s'installer dans de bonnes conditions.

On parle déjà de deux millions d'Ukrainiens déplacés. C'est considérable. La France et l'Isère devront en prendre leur part. A-t-on les capacités pour cela ? Sachant qu'il y a déjà très peu de place pour accueillir les mineurs isolés, par exemple..

Les offres de logement qui sont arrivées jusque hier soir sont assez importantes. Elles arrivent encore, puisque dès la semaine dernière, nous avons pris contact avec les communes, les intercommunalités, pour qu'elles centralisent les propositions des particuliers. À ce jour, nous avons plus de 350 places dans des logements. Ce sont soit des appartements, soit des maisons qui sont mis gracieusement à disposition par les particuliers sur tout le territoire, et ce n'est pas terminé.