Guerre en Ukraine : des centaines de cartons partent de Pau pour atteindre la Pologne

Pau en est déjà à son troisième chargement de cartons pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens victimes de l'invasion russe. Le troisième convoi est parti ce mercredi de la Foire Expo et passera par les Landes avant de pouvoir atteindre, à terme, la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

C'est le troisième petit camion qui part de Pau, de la Foire Expo, en direction de l'Ukraine. Un camion rempli essentiellement de cartons de produits d'hygiène et de santé a pris la direction des Landes ce mercredi après-midi. Première étape à Saint-Martin-de-Seignanx où un transporteur privé prend ensuite le relais pour apporter les dons à Strasbourg. Depuis cette plate-forme, les cartons iront enfin en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine.

Des bénévoles chargent le camion qui part de la Foire Expo de Pau avec les produits d'hygiène donnés par des Palois pour les Ukrainiens © Radio France - Marion Aquilina

Pour l'instant, 60m³ sont partis de Pau, dont 20m³ ce mercredi. Ce sont des dons faits par des Palois. Ils sont deux à bord du camion pour aller dans les Landes, notamment Jocelyn Lusseau, équipier secouriste à la protection civile : "J'ai un métier, j'ai d'autres activités, je suis directeur d'une agence de communication, je suis pompier volontaire à côté et donc bénévole à la protection civile. Chacun de nous dégage du temps, mon collègue qui est là aujourd'hui est gendarme. On est contents de pouvoir aider et participer à cette mission-là."

Jocelyn Lusseau, équipier secouriste à la Protection civile Copier

Des bénévoles trient à la Foire Expo de Pau les dons dans des cartons à destination de la Pologne pour aider les Ukrainiens © Radio France - Marion Aquilina

"Dans ce chargement, il y a tout ce qui était demandé sur la liste, explique Béatrice Jouhandeaux, en charge de l'action sociale à la mairie de Pau. Des produits d'hygiène, des produits pour femme et bébé, des pansements, des bandes, du mercurochrome et désinfectant." L'association des Maires de France a mis à jour la liste qui depuis ne demande plus de vêtements mais des sacs de couchage, des duvets et des couvertures de survie.

Béatrice Jouhandeaux, adjointe à la mairie de Pau en charge de l'action sociale Copier

►►► Comment aider ? Toutes les infos pratiques sont ici.