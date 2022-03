Guerre en Ukraine : des catholiques prient pour la paix à Lourdes

Après l'invitation du Pape François à prier et à jeûner pour la paix, le Sanctuaire de Lourdes organise une prière internationale chaque jour à la Grotte de Lourdes.

Ce week-end, lors des premières prières, une soixantaine de catholiques se sont rassemblés à 18h30 au pied de la Grotte des apparitions.

"Nous prions pour que cette guerre s'arrête et pour qu'elle ne continue pas dans d'autres pays. Nous avons besoin de paix", explique Christianne, venue d'Auterive, près de Toulouse, pour prier à Lourdes. "C'est triste ce que l'on voit à la télé, les gens souffrent, c'est malheureux, alors prions pour que tout cela s'arrête", ajoute la retraitée.

On ne peut rien faire d'autre que prier - Irène

Irène aussi est venue prier. Cette Tarbaise est très touchée par la situation en Ukraine : "Ça fait mal au cœur, alors quand on a besoin, on vient ici, à Lourdes, ça rassure, on respire mieux, on se soulage beaucoup de chose. Une petite prière ça fait du bien a tout le monde."

Ces prières pour la paix organisée à Lourdes sont prévus jusqu'au 2 mars, jour du mercredi des Cendres pour les catholiques, marquant le début du Carême. Une journée "de jeûne et de prière pour la paix", a déclaré le pape François.