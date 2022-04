Guerre en Ukraine : des musées départementaux d'Occitanie participent à la protection du patrimoine

Après plus d'un mois de guerre en Ukraine, des villes et des villages sont endommagés par les bombardements russes. Les Ukrainiens s'organisent comme ils peuvent pour protéger le patrimoine culturel, ils emballent les statues, posent des sacs de sable devant des musées, des monuments religieux. Six départements d'Occitanie participent bénévolement à cette protection du patrimoine. 15 musées et archives départementales ont donné du matériel pour aider à la préservation des œuvres, des monuments, des archives. Une collecte à laquelle ont répondu la Haute-Garonne, l'Aude, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et le Gard. C'est le musée départemental de la Résistance et de la déportation à Toulouse qui réceptionne les dons. Dix tonnes de matériel de conservation et de stockage ont été récupérées.

Reportage Copier

Claire Leger et Hélène Gay devant la collecte de matériel © Radio France - Marion Chantreau

Un camion semi-remorque part vendredi du musée départemental de la Résistance et de la déportation à Toulouse en direction de Paris avec sept palettes. Le 5 avril, le transporteur se rendra en Pologne bénévolement. Les dons seront réceptionnés par l’Institut national du patrimoine de Varsovie, puis redistribués en fonction des besoins en Ukraine, via les couloirs humanitaires.

Les musées départementaux du Tarn (le Musée Mine de Cagnac-les-Mines, le Château Musée du Cayla et le musée du Textile de Labastide-Rouairoux) ainsi que les archives départementales ont par exemple réquisitionné 1 000 pièces de matériaux de conservation, d’emballage, de stockage, d’archivage et de protection.

Claire Leger, régisseuse des collections pour les musées départementaux de la Haute Garonne, fait l'inventaire d'une partie de la collecte : "concrètement, nous avons récupéré des boîtes de conditionnement conçues spécifiquement pour de la conservation à long terme de manuscrits, des caisses, des rouleaux de papier bulle, des protections pour cadres de tableaux, etc." Ce matériel a parfois déjà servi, mais il est toujours utilisable et en bon état.

Claire Leger, régisseuse des collections pour les musées départementaux de la Haute-Garonne Copier

Protéger les biens culturels des conflits armés

C'est la deuxième collecte de ce type en France, la première, organisée en région parisienne est arrivée le 24 mars à Lviv. L’action est coordonnée au niveau national par Icom musées et l’association du Bouclier bleu (association internationale, reconnue par l'Unesco, pour la préservation du patrimoine culturel des pays ayant signé la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé). Hélène Gay, responsable de conservation aux Archives départementales de la Haute Garonne, fait partie de l'association Bouclier bleu : "le bouclier bleu est intervenu en Belgique l'an dernier lors des inondations, en 2009 à Cologne sur le bâtiment des archives municipales, à Haïti après le tremblement de terre de 2010".

dix tonnes de matériel d'emballage, de stockage ont été collectés © Radio France - Marion Chantreau