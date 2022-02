Guerre en Ukraine : des Sarthois envoient des dons pour soutenir la population ukrainienne

"J'en avais les larmes aux yeux". Krystina (prénom d'emprunt) vit au Mans depuis 2006. Dès les premières heures de l'invasion russe en Ukraine, cette photographe a voulu organiser un rassemblement au Mans en faveur de son peuple. "Le résultat a dépassé toutes mes espérances. Au départ, j'ai déclaré 20 personnes à la préfecture. Puis, petit à petit, les associations se sont jointes à nous tous. La presse a voulu en parler. Moi qui ai une activité indépendante, tous mes clients sont venus, toutes mes connaissances que je n'ai pas vues depuis des années. C'était super touchant, en fait, et je suis vraiment touchée, émue par l'engouement que les Français ont pour notre pays", souligne l'Ukrainienne.

Deux camions remplis de vêtements, de médicaments et de nourriture

Finalement, ce sont plus de 1.000 de personnes qui se sont rassemblées samedi après-midi devant la préfecture au Mans. Drapeaux français et ukrainiens mêlés, pour marquer la solidarité des Sarthois avec la population de Kiev, Kharkiv et des autres villes ukrainiennes assaillies par les troupes russes. Parmi les manifestants, plusieurs ukrainiens qui vivent en Sarthe.

Tous insistent impuissants à l'offensive russe dans leur pays. "Ces journées sont extrêmement difficiles, on regarde les informations, on dort peu et on mange très mal", avoue Krystina. Inna, une autre ukrainienne installée en Sarthe depuis 11 ans. Elle ajoute : "Si j'avais la possibilité, je prendrais les armes et j'irais là-bas, mais je ne peux pas. On a du courage, mais on n'est pas assez forts contre la Russie".

Alors la résistance s'organise autrement. "On a fait une petite fête des crêpes. Certains ont pu recueillir 1.892 euros qui permettent d'acheter des premiers soins. Puis il y avait aussi une quête pour l'aide humanitaire. Les gens, ils ont fait des allers retours à la pharmacie. On a pu faire partir dimanche matin deux camions pour Paris". Avant que les dons soient transférés sur de plus gros camions qui ont pris la direction de l'Ukraine.

Mais ce n'est pas tout. "Les gens nous ont rapporté des vêtements chauds, des sacs de couchage, des couvertures et des snacks, de la nourriture pas périssable". Et d'autres dons affluent. Krystina va donc monter en urgence une association pour les collecter et les redistribuer.

Mon père et mes grands parents sont très combatifs. Ils pensent que l'on vaincra ! - Krystina, une Ukrainienne du Mans

Pendant ce temps, la guerre continue. Krystina a pu joindre au téléphone son père et ses grands-parents qui habitent à Kiev. "Ils gardent la pêche et sont très optimistes. Ils pensent qu'on vaincra, qu'on ne tiendra bon. Les gens là bas s'encouragent mutuellement. En fait, ils ont un esprit combatif. Ils croient en notre armée, en résistance territoriale".

C'est plus compliqué pour sa cousine et son petit-fils âgé d'un an qui habitent à Kharkiv, la deuxième ville du Pays. "Ils vivent dans la cave de leur immeuble depuis quatre jours, donc c'est vraiment pas évident". Et puis selon Krystina, "à Kiev, la nourriture commence à manquer. Dans l'Est, il y a des magasins qui sont fermés et dans les autres il y a juste des petits pois..."

Les tentatives de pourparlers laissent Krystina perplexe

Krystina aurait aimé une réaction plus ferme de l'Otan, des Etats-Unis, de l'Europe et de la France. "On aimerait en fait la fermeture du ciel de l'Ukraine aux avions et aux lance missiles. Si c'était comme en Israël, ce serait génial, mais ça dépend pas de nous. C'est pour ça. On essaie d'organiser localement des petites manifestations pour avertir nos politiques. Les Français non plus ne sont pas indifférents. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle, se bat pour toute l'Europe".

Des pourparlers ont débuté entre l'Ukraine et la Russie. Mais Krystina ne se fait guère d'illusions. "Bien sûr, on aimerait arrêter le massacre, on aimerait qu'il n'y ait plus aucun mort, ni de côté russe, ni de côté ukrainien, mais on sait que l'homme, il est emporté par sa folie". Sans citer Vladimir Poutine, Krystina estime "qu'on peut rien attendre de lui. En plus, son égo est disproportionné, donc je sais pas s'il sera très conciliant lors des discussions".

