Deux jeunes russes de Poitiers organisent une collecte de dons pour aider les Ukrainiens

France Bleu Poitou : Comment va s'organiser cette collecte mercredi prochain ?

Yulia Mishkina : Elle aura lieu ce mercredi, le 9 mars, entre midi et 22 heures, à la Maison des étudiants de Poitiers. C'est l'Université de Poitiers qui a gentiment proposé de mettre à disposition leurs locaux ainsi qu'un camion pour qu'ensuite nous puissions tout envoyer à la Protection civile.

Qu'est ce que l'on pourra apporter ? Qu'est ce que vous souhaitez envoyer en Ukraine ?

La protection civile accepte les médicaments, non périmés, non ouverts. Mais aussi du matériel médical, des couvertures et aussi tout ce qui concerne les enfants, donc des petits vêtements ou des biberons. Et aussi de la nourriture non périssable uniquement pour les enfants.

Pourquoi vous avez voulu organiser cette collecte avec un ami qui est russe lui aussi?

Avec Maxim, on a décidé d'organiser ça parce que la situation nous touche énormément. Ce qui compte pour nous c'est vraiment l'espoir. L'espoir que tout ça, ça va se terminer bientôt. Et si nous pouvons aider ne serait-ce qu'une personne, notre but sera atteint. Nous avons été beaucoup touchés par toute la population française qui a répondu à nos demandes. Ça a pris une énorme ampleur et donc nous sommes vraiment très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont répondu et qui ont souhaité aider.

Sur un plan plus personnel, comment vous vivez cette situation en tant que Russe ? Cela fait dix ans que vous êtes en France mais qu'est ce que vous ressentez par rapport à ce qu'il se passe entre votre pays et l'Ukraine?

Je ressens beaucoup de peine. Pour moi, les Russes et les Ukrainiens, ce sont des peuples qui ont toujours été proches. Nous avons presque la même langue, nous nous comprenons et nous avons toujours été amis. Et là ce qu'il se passe c'est quelque chose qui pour moi est inconcevable. C'est très difficile à vivre, notamment lorsque je parle avec mes amis russes. Ils le vivent très mal et ils pleurent tous les jours. Ma famille aussi. J'ai d'ailleurs une famille très éloignée en Ukraine. Alors eux, ils vivent très mal cette situation. Je vis vraiment mal cette séparation avec un peuple qui a toujours été un peuple frère.

Comment ça se passe sur place ? Quelle est l'ambiance ? On voit certaines manifestations de soutien au peuple ukrainien qui sont réprimées par la police de Vladimir Poutine ? Est ce qu'il y a aussi une sorte d'inquiétude ? Notamment par rapport à un isolement de la Russie du reste du monde ?

C'est le cas notamment sur le plan économique. Les gens ont vraiment peur des sanctions. En tout cas, de toutes les personnes avec qui je peux échanger, personne n'est pour cette guerre. Tout le monde est contre, tout le monde se bat, tout le monde essaye d'aller aux manifestations. Malheureusement, ça ne se passe pas comme en France. En Russie, ça change vraiment, notamment sur la liberté d'expression.

Et vous vous attendiez à ce que ça dégénère comme ça ? On le sait Vladimir Poutine est quelqu'un qui, depuis des années, a un tempérament guerrier et qui notamment avec l'annexion de la Crimée a déjà montré qu'il était capable de ça. Mais est ce que vous vous attendiez à ce que ça dégénère aussi rapidement comme ça ?

Pas du tout. C'est quelque chose qui était inattendu. Jeudi dernier, je me suis réveillé à 6 heures du matin avec le message d'une amie qui m'a dit que la guerre avait commencé. Donc sur le coup ça fait peur. Et maintenant ça fait toujours très peur.

Lors de sa dernière prise de parole au sujet de l'Ukraine le président français Emmanuel Macron a dit que la France n'était pas en guerre contre le peuple russe. Ça vous a rassuré d'une certaine manière ?

Je reçois beaucoup de messages de mes amis français qui disent qu'ils comprennent la situation. Qu'ils comprennent que ce n'est pas le peuple qui est responsable mais le gouvernement russe, que le peuple n'y est pour rien. Il y a même une professeure qui est venue me voir en disant qu'elle comprend ce que je ressens. Elle dit que le peuple russe subit des choses qu'ils n'avait pas à subir.