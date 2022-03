Guerre en Ukraine : Dix palettes de dons quittent la Mayenne ce mardi, grâce à la Protection civile 53

Dix premières palettes de dons pour l'Ukraine récoltés en Mayenne la semaine dernière vont quitter le département ce mardi 8 mars 2022. Direction le centre de collecte nationale d'Orléans, avant de partir vers la Pologne en fin de semaine. C'est la Protection civile de la Mayenne qui coordonne ces collectes dans les communautés de communes avec l'aide de l'Association des maires de France.

Rémy Besson, président de la Protection civile 53, salue la mobilisation "exemplaire" des Mayennais, selon lui. "Les citoyens viennent en nombre déposer des dons, on a une mobilisation exceptionnelle. Mais en même temps, on n'avait pas de doute là dessus. On était bien évidemment certains que les Mayennais se mobiliseraient."

Une mobilisation "de tous les fronts"

Partout en France, la Protection civile met en place des points de collectes, centralisés ici en Mayenne par l'Association des maires de France dans les neuf communautés de communes du département. "La mobilisation est sur tous les fronts car nos élus ont joué le jeu pour ouvrir des centres très rapidement. Ensuite, les associations locales de chaque communauté de communes ont répondu présentes à l'appel de leur communauté de communes pour tenir ces centres et accueillir des citoyens qui souhaitent déposer des dons et assurer le triage de ceux ci", ajoute le président de la Protection civile 53.

Pas de vêtements collectés

La Protection civile cherche de nombreuses affaires pour les réfugiés ukrainiens. Plus besoin de vêtements, précise Rémy Besson mais des lits de camp, des sacs de couchage, des couvertures de survie, du matériel électrique, des projecteurs de lumière, des rallonges électriques, des générateurs. Il y a aussi un besoin important en produits d'hygiène comme du savon, du gel hydroalcoolique, du dentifrice, des brosses à dents, des couches pour bébés et du lait maternisé en poudre, des médicaments non périmés et non entamés, des rasoirs et de la mousse à raser, des gants à usage unique, des matériaux chirurgicaux, du matériel de suture, des blouses médicales, des bandages élastiques, des garrots ou des lecteurs à glycémie, des pansements, des solutions antiseptiques et du matériel médical comme des défibrillateurs, des moniteurs multiparamétriques et des respirateurs.

Pour devenir bénévole auprès de la Protection civile, vous pouvez écrire à mayenne@protection-civile.org ou appeler la plateforme dédiée ouverte 24h/24 au 02 52 49 01 02.

Découvrez la carte des points de collecte en Mayenne