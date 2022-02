Guerre en Ukraine : en Alsace, l'association "les enfants de Tchernobyl" lance un appel aux dons

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine. En Alsace, l'association les enfants de Tchernobyl qui accueille depuis 28 ans chaque été des enfants ukrainiens pour les sortir de la zone contaminée, s'inquiète de la tournure des événements.

Alors qu'elle est submergée par les demandes, elle lance un appel aux dons, pour organiser dans les semaines qui suivent, des actions pour venir matériellement en aide à l'Ukraine et particulièrement dans la zone de Tchernobyl.

Appel aux dons et opération 10.000 œufs pour les enfants de Tchernobyl

C'est là que de nombreux enfants qui viennent en Alsace vivent sous la crainte des bombes. "Nous allons attendre que la situation soit plus calme, avant de nous rendre là bas. Nos gamins nous disent que les écoles n'existent plus et c'est un vrai drame" explique Catherine Albié, la responsable de l'accueil au sein de l'association.

Comme chaque année avant Pâques, il y aura aussi l'opération 10.000 œufs pour les enfants de Tchernobyl, sur Strasbourg Mulhouse et Colmar. Cela aura lieu les 3/10 et 17 avril. Une action qui a retentissement particulier en raison des événements en Ukraine.

L'association recherche aussi des bénévoles pour participer à cette opération. Tous les renseignements sur : www.lesenfantsdetchernobyl.fr

