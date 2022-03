Guerre en Ukraine : en Côte-d'Or, la commune de Longvic prête à accueillir des réfugiés

Après douze jours de conflit en Ukraine, plusieurs villes sont mobilisées pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui arrivent en France et dans notre département. C'est le cas de Longvic où la municipalité a décidé en conseil municipal de recenser les logements de la commune pour les mettre à disposition en cas de besoin. "On n'attend qu'un coup de fil de la préfecture pour ouvrir l'un de ses logements" confirme Anne Gutierrez-Vigreux, troisième adjointe au maire. Celui qui a été retenu, c'est la maison des artistes, un logement en général utilisé pour les résidences d'artistes, "où tout est prêt, il y a de l'électricité, du chauffage, un jardin" précise l'élue. "Une famille pourrait s'y installer dès que possible."

"Longvic est une ville avec une tradition d'accueil" - Anne Gutierrez-Vigreux, troisième adjointe au maire.

En attendant, la municipalité a également lancé un appel aux longvicien.nes pour accueillir des réfugiés. Un appel auquel Dimitri a répondu spontanément. Ce franco ukrainien de 37 ans n'a pas hésité longtemps, "c'était naturel pour moi de proposer, car c'est le pays où je suis né et il m'a beaucoup donné."

La mairie a aussi mis en place une urne pour collecter des dons, une urne présente dans le hall d'accueil du bâtiment. La somme collectée sera remise en intégralité à la Croix-Rouge de Côte-d'Or.

Retrouvez ce reportage sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce lundi 7 mars 2022 entre 6 et 9 heures.