Guerre en Ukraine : Europa-Park accueille des réfugiés ukrainiens dans l'un de ses hôtels

Europa Park, le célèbre parc d'attraction allemand, loge et nourrit actuellement 70 réfugiés ukrainiens dans l'un des hôtels du parc. Certaines attractions ont également été ouvertes pour l'occasion.

"Nous ferons tout notre possible pour aider". Roland Mack, le propriétaire d'Europa Park, et sa famille, hébergent depuis quelques jours 70 Ukrainiens ayant fui la guerre dans leur pays. Ils sont actuellement logés et nourris au "Colosseo", l'un des hôtels du parc.

Des attractions rouvertes pour l'occasion

"Ce sont des personnes traumatisées qui ont été déracinées et qui ne savent pas ce qu’elles vont devenir. Parmi eux, beaucoup d’orphelins, deux bébés et deux hommes âgés. Ils ont emporté avec eux un minuscule sac en plastique contenant tous leurs biens", explique Roland Mack.

Des peluches "Euromaus" ont été offertes aux enfants. Surtout, alors que le parc est fermé actuellement pour la trêve hivernale, certaines attractions ont été ouvertes pour divertir les occupants.

Le parc contribue également à aider les réfugiés grâce à ses associations, via des dons, ou en proposant à des jeunes Ukrainiens d'accéder gratuitement à des cours artistiques.

Pour leur permettre de passer du temps ensemble, des familles de réfugiés seront également régulièrement invitées à Europa-Park, en coopération avec le centre d’accueil de Fribourg.