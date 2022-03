Guerre en Ukraine : la Protection civile demande d'arrêter les collectes de solidarité

Même les bénévoles les plus chevronnés n'avaient jamais vu cela. En Charente-Maritime, comme partout en France, la Protection civile, chargée de la logistique d'une majorité de collectes, a été submergée de dons, et ce en une poignée de jours. Dans le département, le hangar du Parc des Expositions de La Rochelle, centre de regroupement, est rempli. Et encore, des premiers camions sont venus récupérer les produits prioritaires dans la semaine. Face à cet afflux, l'association demande donc à toutes les communes d'arrêter les collectes. Cela va permettre de s'occuper de tout trier, centraliser, avant l'acheminement.

Tout partira directement à Strasbourg, le centre régional de Bordeaux est saturé

Dans le hangar rochelais, des palettes de couvertures s'étalent dans une pièce entière. "Il y en a au moins 70", lance un bénévole qui passe. Et sur chaque palette, ce sont des dizaines de couvertures pliées et empilées. Sorti de cette annexe, d'autres palettes, devenue ici une véritable unité de mesure, attendent de partir. "On en a déjà fait partir 69, se souvient Maxime Ducoroy, le vice-président de l'association de secouristes en Charente-Maritime. Des médicaments, du secours, une grande partie de l'hygiène, tout ce qui est primaire sur place."

Multipliez tout ce que nous avons là dans chaque département français, puis dans chaque pays. Tous ces besoin sont actuellement couverts

Dans une pièce annexe, les bénévoles stockent toutes les palettes de couvertures. Il y en a au moins 70. © Radio France - Lise Dussaut

Restent encore les couvertures et puis tout ce qui arrive chaque jour des autres communes. "Ce week-end, on devait atteindre les 230 palettes prêtes, après à peine plus d'une semaine d'ouverture", préconisait le vice-président samedi. Des poids-lourds doivent donc arriver courant de la semaine prochaine pour délester l'entrepôt rochelais. Direction directement Strasbourg, le point de centralisation national, "car à Bordeaux, notre point régional, ils sont saturés", révèle encore Maxime Ducoroy.

Besoin de matériel médical lourd, comme des lits d'hôpitaux

Pour ces raisons, la Protection civile a demandé à toutes leurs communes partenaires, qui organisaient des collectes, de les arrêter. "Multipliez tout ce que nous avons là dans chaque département français, puis dans chaque pays, image Maxime Ducoroy. Actuellement, tous ces besoin sont couverts, il y a suffisamment. Cela ne servirait pas de continuer à collecter". Même si, il l'avoue, la proposition de dons reste continue depuis la mise en place de ces collectes.

D'autant qu'en Ukraine, les besoins évoluent. "On va peu à peu modifier notre appui, avance le bénévole. Maintenant, sur place, ils ont essentiellement besoin de gros équipements médicaux, _ce que des particuliers ne sont pas en capacité de donner_. On propose donc à toute personne qui nous sollicite, qui souhaite aider, des dons financiers. Cet argent sera utilisé pour acheter des lits d'hôpitaux, de quoi monter des hôpitaux de fortune. Cela nous servira aussi pour tout l'acheminement." L'association ne s'interdit pas de rouvrir les collectes dans un futur plus ou moins proche, selon les besoins et la situation en Ukraine.