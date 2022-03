Pour venir en aide à la population ukrainienne, France Bleu Périgord apporte son soutien au convoi citoyen lancé par le groupe d'entraide Ukraine-Périgord. Vous pouvez apporter vos dons de piles, de bougies, de lampes-torches et de radios à piles sur le parking de la radio ce vendredi 4 mars.

France Bleu Périgord collecte des piles, des bougies, des radios et des lampes-torches pour l'Ukraine

France Bleu Périgord devient lieu de collecte en ce contexte de guerre en Ukraine. Nous souhaitons apporter notre soutien au groupe d'entraide Ukraine-Périgord qui organise des collectes à Coulounieix-Chamiers et à Bergerac. France Bleu Périgord collecte ce vendredi 4 mars certains types de dons : des piles, des radios à piles, des bougies et des lampes torches ou des lampes de poche.

Vous pouvez apporter vos dons de matériels sur le parking de la radio, au 1 cours Saint-Georges à Périgueux entre 9h et 13h et entre 15h et 17h ce vendredi 4 mars.

Les dons seront ensuite transmis au groupe d'entraide Ukraine-Périgord lancé par Jean-François Cros, gérant du Bureau à Boulazac.