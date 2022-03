Guerre en Ukraine : Habitat Marseille Provence met à disposition 75 à 90 logements pour les réfugiés

Alors que les réfugiés ukrainiens continuent d'arriver en Provence, à Marseille, l'office Habitat Marseille Provence annonce mettre à disposition 75 à 90 logements situés dans la cité Frais Vallon, dans le 13e arrondissement. Ce sont des logements qui ne sont pour l'instant pas attribués et ils seront libres pour les réfugiés, explique le président de Habitat Marseille Provence, Patrick Pappalardo : "Le hasard du calendrier fait que nous avions un plan de rénovation important. Ils sont vacants et pas attribués ce qui nous permet de les proposer."

Des appartements répartis dans trois tours, disponibles pour une durée qui n'est pour l'instant pas connue et Habitat Marseille Provence promet de les rendre disponible pour "fin mars-début avril". Une annonce qui a fait réagir, notamment l'adjoint en charge du logement à la mairie de Marseille. Sur les réseaux sociaux, Patrick Amico a commenté : "Heureux d'apprendre que HMP avait 75 logements vacants immédiatement disponibles...", faisant référence à ces nombreuses familles qui parfois patientent plusieurs mois à Marseille pour avoir un logement.

Sur France Bleu Provence, Patrick Pappalardo insiste et explique que ces logements "ne sont pas encore attribués" et que "ça ne porte pas atteinte aux demandeurs de logement puisque de toute façon ce n'est pas pérenne". La mise à disposition de ces 75 logements (ou un peu plus) permettra aux familles de rester groupés, un point sur lequel insiste Patrick Pappalardo : "C'est très important pour ces familles qui sont complètement paniquées de rester ensemble et de se retrouver."

Une autre solution d'hébergement pour les réfugiés est évoquée à Marseille mais pas encore validée : l'installation de bungalows sur un terrain dans le 15e arrondissement, chemin de la Commanderie.

