Guerre en Ukraine : "il fallait qu'on fasse quelque chose" Patrick Maurin a accueilli des réfugiés à Cortrat

"Il ne se passe pas une semaine sans qu'on se donne des nouvelles, on se raconte nos vies, on s'appelle pour les anniversaires". Le lien que Patrick Maurin et son épouse ont tissé avec Zoryana et sa famille est indéfectible, même si la famille de réfugiés ukrainiens qu'il hébergeait depuis le mois de mars, est repartie dans son pays en novembre 2022 . Cette rencontre, il le dit, a même changé sa vie à jamais. Ce pompier loirétain avait, comme beaucoup d'autres, fait part de son envie de participer à l'élan de solidarité en France, en proposant de mettre en partie sa maison à leur disposition.

"A la maison, il y avait de la place"

"Dès le 24 février 2022, en voyant les images de ce pays souverain envahi, le flot d'informations, on a pensé avec ma femme aux récits de la Seconde Guerre Mondiale, aux réfugiés sur les routes, et on s'est dit que ça pourrait bien durer. Alors dès le lendemain j'ai averti la mairie de Cortrat que j'était volontaire pour accueillir du monde, les enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison, il y a de la place. Deux semaines plus tard, c'est la mairie de Montargis qui nous a appelés, leur arrivée c'était pour le lendemain, on a passé la nuit à tout ranger et tout nettoyer".

Zoryana arrive avec ses parents et ses deux filles

"C'est une famille de cinq personnes qui arrive : les grand-parents, d'environ 70 ans, leur fille Zoryana, 38 ans, et ses deux filles, une adolescente de 13 ans et une petite fille, Ola. Ma femme va les chercher, les installe, et moi quand je rentre du travail le soir je le trouve là, silencieux. Ils me paraissent totalement perdus, comme si la situation était totalement incompréhensible pour eux. Les choses sont allées tellement vite, leur vie a basculé. Ils sont partis sans savoir qu'ils allaient en France, la décision a été prise en quelques heures, quand les russes avançaient vers Kiev. Et tout le monde n'est pas parti, ça a dû être déchirant".

La famille est la première du montargois à repartir

"Ils sont repartis tous les cinq, le 3 novembre dernier. Mais tous n'avaient pas la même envie de repartir. L'adolescente de 13 ans et demi, Jana, c'est elle qui était la plus ferme envie de rentrer, pour en découdre avec les russes. La guerre a déclenché chez elle un fort sentiment patriotique. Les grand-parents aussi voulaient repartir, essayer de retrouver une vie normale". "

"En revanche Zoryana, la maman, qui pourtant avait été la première à craquer à l'arrivée, qui était plus dans une démarche d'intégration plus forte. Elle suivait des cours de français de manière assidue, elle avait entamé une formation, effectué un stage. Et puis en fait il y a à ce moment-là une offensive de l'armée ukrainienne qui repousse l'armée russe, et c'est ça qui les décide à rentrer".

La vie dans un pays désormais en guerre

"Nous sommes restés en contact étroit. Ils ont pu retrouver leur maison, ils sont à l'ouest de l'Ukraine, près de Lviv, donc pas directement exposés aux bombardements et aux combats. Ils ont aussi retrouvé leur famille. Le parrain de la famille est au front et il est vivant. Le marie de Zoryana, lui, n'était pas directement exposé. Le quotidien, en revanche, est très dégradé, ils subissent les coupures d'électricité, plusieurs heures par jour, les problèmes de chauffage, etc. Mais ils sont déterminés. Pour eux il est hors de question de revivre un jour sous le joug russe, les grand-parents l'ont connu, ils ne veulent plus de ce modèle. Et la jeune génération est tout aussi déterminée. En fait ils sont certains de la victoire, ils ont une force impressionnante, ils ne sont pas près de baisser les bras".