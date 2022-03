Guerre en Ukraine : il y aura 1000 déplacés ukrainiens dans la Marne d'ici trois semaines

D'ici trois semaines, il y aura 1 000 déplacés ukrainiens dans la Marne, a estimé ce jeudi le préfet Pierre N'Gahane lors d'une conférence de presse pour faire le point sur les solutions d'hébergement et de logement de ces familles. Il y a actuellement 325 Ukrainiens dans la Marne, dont une cinquantaine qui doit arriver ce jeudi après-midi.

Le transfert vers les familles volontaires prend du temps.

Actuellement 750 Marnais se sont proposés pour accueillir ces déplacés. Mais seules 200 propositions ont été validées pour l'instant par les Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO), qui travaillent avec les CCAS. Avant de transférer les Ukrainiens vers ces familles, il faut déjà qu'un employé du CCAS ait la possibilité d'aller visiter le logement.

"Il y a une volonté au départ, et après il y a une réalité. Certaines familles ne se rendaient pas compte qu'elles allaient partir en vacances, ou qu'il fallait les accueillir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et elles se sont donc retractées. Il y a aussi des logements non adaptés, ou des numéros qui ne correspondaient pas", explique le préfet pour justifier la lenteur de l'accueil. Prendre le temps de vérifier les besoins des Ukrainiens, notamment en matière de scolarité pour les enfants est indispensable, quitte à ce qu'ils passent un peu plus de temps à l'hôtel en attendant. "Attention de ne pas mettre des familles ukrainiennes chez des familles qui n'étaient bien préparées. Si ça se passait mal, on en serait comptable", explique Pierre N'Gahane.

à lire aussi Des villes de la Marne et des Ardennes se préparent à accueillir des réfugiés ukrainiens

Les autres solutions d'hébergement temporaire sont notamment les 500 places en vendangeoirs mises à disposition par les vignerons du département, "le temps d'orienter des familles". Les places doivent ouvrir dans les jours à venir, avec possibilité de dormir, prendre une douche, de manger. Ces places sont disponibles jusqu'en juillet.

Du logement durable avec les bailleurs sociaux

A long terme, la préfecture compte sur les bailleurs sociaux pour loger les Ukrainiens. 300 logements pourront être mobilisés à terme, dont 160 à Reims. Certains logements sont vides, il faut les meubler. Il y a des bâtiments qui viennent d'être livrés, d'autres qui auraient vocation à être détruits dans un an, mais qui en attendant peuvent accueillir des familles.

18 enfants ukrainiens sont scolarisés pour l'instant, dont une dizaine du premier degré.