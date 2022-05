Guerre en Ukraine : juristes à Kiev, ils retrouvent du travail comme ouvriers agricoles en Alsace

Lidia et Elena, venues de Kiev, étaient stylistes et clerc de notaire avant de travailler comme ouvriers agricoles en Alsace

Près de six millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays depuis le début de l'invasion russe il y a trois mois. 70.000 environ ont trouvé refuge en France, dont près de 3.200 dans le Bas-Rhin.

Beaucoup tentent depuis de s'intégrer. Et certains ont même déjà trouvé du travail. La ferme des quatre saisons à Eckwersheim a par exemple embauché six réfugiés comme ouvriers agricoles.

Dont notamment un couple de juristes arrivés de Kiev il y a de cela deux mois.

Lidia était clerc de notaire, et Viatcheslav avocat spécialisé dans la défense des enfants handicapés, notamment les sourds et muets. Aujourd'hui, ils sont devenus ouvriers agricoles. "C'est très différent pour nous. Nous comprenons que ce ne sera pas autrement tant que nous n'aurons pas fait certifier nos diplômes, tant que nous n'aurons pas appris la langue. Alors c'est provisoire au moins pour se distraire un peu et pour aider ce pays qui nous a donné la sécurité et qui nous a accueilli" dit Lidia.

Le couple est aujourd'hui installé à Entzheim, et vient travailler chaque jour à Eckwersheim, à la ferme. Leurs deux enfants iront bientôt à l'école en France. "On a choisi Strasbourg parce qu'on savait en tant que juristes qu'il y avait le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, et au total trois grosses structures de défense des droits de l'Homme. Cela donne aussi des perspectives pour nos enfants, pour leurs études" explique Viatcheslav.

Viatcheslav, ici au premier plan, était avocat à Kiev © Radio France - Antoine Balandra

"On est arrivés ici, on ne savait pas un mot de français. Mais le temps a passé. Et tout doucement on apprend" sourit Lidia. Désormais, la patronne de la ferme lui confie des tâches de vendeuse, au magasin de l'exploitation. Lidia apprend donc de plus en plus vite. "Bonjour, merci beaucoup, tout ça je maîtrise maintenant" dit-elle.

En attendant de maîtriser le français, et de pouvoir un jour reprendre leurs métiers de juristes en France, le couple s'imprègne de culture française. Ils ont déjà visité cinq musées à Strasbourg, avec leurs enfants, profitant des journées gratuites, les premiers dimanches du mois. Et ils ont déjà croisé le président Emmanuel Macron.

"Quand il y a eu les élections, Macron est venu à Strasbourg et j'ai même eu la chance de le saluer et de lui dire que ici c'est très démocratique et libre" explique Viatcheslav. C'était lors du meeting du président sortant, sur la place du château, sous les fenêtres de la cathédrale. Le couple a aussi pu répondre à un rêve de leurs enfants : voir et visiter la Tour Eiffel, à Paris.