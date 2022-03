Guerre en Ukraine : l'Automobile Club du Limousin s'attend à une nouvelle flambée des prix des carburants

Le baril de Brent, la référence européenne de l'or noir, est monté de plus de 9% ce mardi. Conséquence de la guerre en Ukraine. Les effets à la pompe devraient se faire sentir d'ici quelques jours. A Limoges, les automobilistes en ont bien conscience.

Samuel est en train de faire son plein. "83 euros" qui doivent lui permettre de rouler pendant deux semaines environ, notamment les 40 kilomètres quotidiens pour aller travailler. Comme d'autres conducteurs Samuel explique limiter ses déplacements, "on ne se déplace pas pour un oui ou pour un non". "On essaie de regrouper ce qu'on a à faire pour éviter plusieurs trajets", complète Monique. Elle vient d'acheter avec Henry un gros utilitaire. Pour son premier passage à la pompe, le couple va laisser plus de 120 euros de gazole pour environ 71 litres de carburant.

Malgré tout, Samuel, comme Monique et Henry ont besoin de leur voiture. Elle est indispensable pour Lydie, qui habite en zone rurale et qui travaille comme traiteur. Son budget essence a grimpé pour atteindre actuellement une soixantaine d'euros chaque semaine, "c'est horriblement cher".

La situation ne va pas s'améliorer avec le conflit en Ukraine regrette le président de l'Automobile Club du Limousin, Christian Ducher : "Ça fait grimper un coût qui était déjà excessif, avec aussi le coût des produits de première nécessité." Selon lui, les dernières mesures prises par le gouvernement, comme l'indemnité inflation ou la revalorisation de l'indemnité kilométrique, ne sont pas suffisantes. "C'est bien, mais ça ne règle pas le problème du coût à la pompe. Ce que nous proposons c'est d'abaisser le taux de TVA à 5.5% comme pour le gaz, parce que ça devient un produit de première nécessité et encore plus dans nos zones rurales", rajoute Christian Ducher.

La solution du bioéthanol

Face à cette flambée des prix, les conducteurs semblent résignés. "Il faut qu'on roule de toute façon et qu'on fasse le plein" résume Monique. Le couple n'est pas prêt à passer à l'électrique, mais "on sera plus sur l'éthanol... plus tard", rajoute Henry.

L'éthanol. De plus en plus de conducteurs se tournent vers cette solution écologique et surtout économique constate Fabrice, chef d'atelier du garage Salagnac à Ussel : "Il y a un accroissement de demandes, on est passé de 5 boitiers par mois à une dizaine, voire 12 ou 13. C'est très aléatoire, en fonction du prix de l'essence. Il y a eu une poussée en septembre - octobre, ça s'est calmé mi-novembre jusqu'en janvier et là ça reprend. Ces deux, trois dernières semaines on a beaucoup plus de demandes".