Guerre en Ukraine : Nadiia et Yuliia, réfugiées depuis 11 mois à Bessières, témoignent

Onze mois que Nadiia et Yuliia ont démarré leur nouvelle vie, à Bessières en Haute-Garonne. Onze mois qu’elles ont fui leur pays, l’Ukraine, et leur ville de Vinnytsia. Nadiia était médecin urgentiste. Elles doivent leur arrivée en France au maire de Bessières, Cédric Maurel. Alors que leur ville était bombardée , le 25 mars 2022, il a affrété un bus et voyagé jusqu’à la frontière pour récupérer 32 réfugiés ukrainiens originaires de Vinnytsia.

Des collègues morts dans les combats

Un an après le début de l’invasion russe, l’Ukraine ne ressemble plus à ce qu’a connu Nadiia : ''Certains de mes collègues et mes voisins sont partis à la guerre. L’un de mes collègues est mort à la guerre. C’était un jeune docteur. C’est très compliqué.''

En France, intégration et soins

En France, la mère et la fille se disent heureuses : ''Les Français sont très gentils. Je prends des cours pour apprendre la langue, je regarde des films français également et écoute des chansons, résume Nadiia. Je veux apprendre la langue pour être utile ici." Atteinte d’une maladie neurodégénérative qui handicape ses déplacements, Nadiia, 52 ans, ne peut plus travailler : ''Ici, j’ai tous les soins nécessaires et je passe des examens."

Yuliia est toujours en contact avec ses amies

Yuliia, sa fille âgée de 16 ans, est scolarisée au lycée à Fronton : ''J’ai beaucoup d’amis ici, sourit-elle. Les gens sont gentils avec moi. Je suis toujours en contact avec mes amis en Ukraine, grâce à Instagram et aux réseaux sociaux. Je connais certains de mes amis depuis plus de 12 ans. Nous garderons le contact jusqu’à notre mort."

Une fois diplômée, Yuliia pense retourner en Ukraine, quand la situation se sera arrangée. Elle souhaite devenir médecin, comme sa maman. Il y a deux mois, Sofia, la grand-mère, a rejoint la petite famille dans leur maison à Bessières.

Un reportage de Valentin Larquier.