Guerre en Ukraine : "La France a réagi immédiatement", rappelle le plus haut gradé de Nouvelle-Aquitaine

Laurent Lherbette, officier général de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest, et commandant des forces aériennes.

Alors que la capitale ukrainienne a été visée par une frappe aérienne en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, le plus haut gradé de Nouvelle-Aquitaine revient sur le rôle des militaires français dans la guerre. "Nous avons un rôle particulier actuellement parce que l'OTAN dispose d'une force de réaction rapide d'environ 20 000 hommes dont la France prend le commandement pour les composantes aériennes et terrestres pour l'année 2022", explique le général Laurent Lherbette, officier général de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest et commandant des forces aériennes.

"La France a réagi immédiatement, on a été quasiment les plus rapides"

L'intervention de la France a d'abord consisté à "assurer la solidarité auprès de la Roumanie, qui était relativement exposée vis-à-vis de sa localisation géographique par rapport à l'Ukraine". Pilote de chasse de spécialité, le général Lherbette rappelle ainsi le "déploiement de moyens militaires, notamment d'une compagnie du 126e régiment de Brive-la-Gaillarde".

"On a des avions militaires qui ont décollé de la base de Mont-de-Marsan 6 heures après la demande de l'Otan"

Les militaires corréziens ont "été rejoints par des camarades des chasseurs alpins". "On a 500 hommes qui ont été déployés en Roumanie, mais nous en avions déjà à peu près 300 qui étaient déployés en Estonie depuis quelques années et qui étaient là pour, avec nos camarades estoniens, se préparer et s'entraîner à toute éventualité."

Y aura-t-il un renforcement de la présence française près de l'Ukraine ? "Non, ce n'est pas dans l'air du temps. Et puis, cette décision relève de la présidence de la République", indique le général Laurent Lherbette.

Plus de vocations depuis le début de la guerre ?

A la tête du commandement des forces aériennes qui comptent 23 000 personnes et 500 unités, le général Laurent Lherbette estime que "si le conflit en Ukraine devait durer, [l'armée] pourrait connaît une augmentation des recrutements".

"En 2015, après les attentats, nous avons eu un regain d'engagement parce que justement, notre jeunesse a été consciente de la menace qui pesait sur la France."

Pour favoriser les échanges et faire naître des vocations, le ministère des Armées travaille depuis longtemps avec l'Education nationale. "Nous avons une douzaine de dispositifs ouverts aux jeunes de 12 à 25 ans", précise le général Lherbette.

L'armée qui organise justement les Rallyes citoyens en Gironde du mercredi 4 au vendredi 6 mai au camp de Souge à Martignas-sur-Jalles. "Pendant trois jours, nous avons plus de 500 élèves, de collèges et lycées qui vont pouvoir participer à un certain nombre d'ateliers comme une course de cinq kilomètres au camp du 13ᵉ RDP".

"Ces jeunes vont aussi être mis en contact avec la gendarmerie, avec les pompiers. C'est vraiment un parcours citoyen."

"Nous prenons toutes les personnes qui veulent se présenter", résume le général Laurent Lherbette.