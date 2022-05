Guerre en Ukraine : la France va apporter 300 millions de dollars d'aide supplémentaires

Plus de six milliards d'euros destinés à l'Ukraine ont été réunis lors d'une conférence internationale des donateurs à Varsovie, a indiqué jeudi le Premier ministre polonais. La France va apporter 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron. Une aide qui ne sera pas militaire.

La France va débloquer 300 millions de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine, a annoncé ce jeudi le président français Emmanuel Macron lors de la conférence internationale des donateurs, à Varsovie, en Pologne. L'aide française atteindra donc 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent.

Apporter "un soutien économique massif à l'Ukraine"

Ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé l'Elysée. La France a déjà transféré à l'Ukraine 100 millions d'euros d'aide humanitaire aux premiers jours de l'invasion et permis l'acheminement de plus de 800 tonnes de matériel, dont du matériel médical. Le gouvernement a également débloqué 1,7 milliard de dollars pour soutenir le budget de l'Etat ukrainien et ses investissements.

"Nous voyons chaque jour s'accumuler les conséquences humanitaires et les destructions suscitées par l'agression de l'Ukraine par la Russie et subies par le peuple ukrainien. Elles sont insupportables", a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée lors de la conférence. "Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l'Ukraine", a-t-il dit.

"La solidarité exprimée par la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la République Tchèque, la Moldavie, est exceptionnelle, et il est juste et normal que nous puissions collectivement les appuyer dans leur effort de solidarité, au même titre que l'appui direct que nous apportons à l'Ukraine", a ajouté le président français. "Nous devons être prêts à assumer cet effort dans la durée, dans le contexte d'un conflit qui, malheureusement, risque de se poursuivre et dont nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences dramatiques", a conclu Emmanuel Macron, ajoutant que "la détermination et la dignité de la population et des autorités ukrainiennes forcent l'admiration de tous".

Au total, plus de six milliards d'euros ont été réunis lors de cette conférence, a indiqué le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

Zelensky lance une campagne de levée de fonds sur internet

En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans une vidéo publiée sur Twitter ce jeudi le lancement d'une plateforme de financement participatif en ligne. Les fonds récoltés serviront à aider l'Ukraine à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays. "En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine", explique-t-il en anglais. Tous les fonds récoltés sur la plateforme, appelée United24, "seront transférés à la banque nationale d'Ukraine et attribués aux ministères concernés" etdes rapports sur la distribution des fonds seront publiés "toutes les 24 heures".

La plateforme est disponible sur le site u24.gov.ua. Les fonds seront distribués pour répondre en matière de "défense et déminage", "aide médicale" et pour "reconstruire l'Ukraine" est-il écrit.