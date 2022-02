Guerre en Ukraine : la maire de Périgueux est prête à accueillir des réfugiés

A l'occasion de la commémoration de la rafle de février 1943 au gymnase Sécrestat, ce dimanche 27 février, la maire de Périgueux Delphine Labails affirme à France Bleu Périgord qu'elle est prête à accueillir des réfugiés venus d'Ukraine.

"La Dordogne est une terre d'accueil" explique Delphine Labails "nous nous sentons concernés [...] parce que c'est une guerre qui est au cœur de l'Europe, à trois heures de Paris, c'est l'Ukraine mais c'est nous aussi et puis nous avons cette volonté de solidarité et de fraternité qui sont des caractéristiques du peuple français qui nous honorent dans ces temps difficiles et c'est pourquoi nous serons de nouveau une terre d'accueil".

L'élue socialiste explique avoir vu le président de Région, Alain Rousset, ce samedi et qu'il invite toutes les villes de Nouvelle-Aquitaine à accueillir des réfugiés. Delphine Labails doit rencontrer ce lundi le président du département, Germinal Peiro, pour déterminer les modalités d'accueil.

Pas de rassemblement organisé par la mairie

En revanche, la mairie n'organisera pas de rassemblement de soutien à l'Ukraine explique Delphine Labails. "Ce sont les associations qui organisent ces manifestations, nous nous sommes là en appui logistique mais ce sont traditionnellement les associations de la ville qui en sont à l'initiative".

En Dordogne, un premier rassemblement est annoncé ce lundi 28 février à la Roche Chalais, à l'ouest du département.