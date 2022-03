Guerre en Ukraine : la mairie de Sablé-sur-Sarthe lance à son tour une collecte

Partout en Sarthe, la solidarité envers les Ukrainiens s'organise, au huitième jour de l'invasion russe. La mairie de Sablé-sur-Sarthe lance à son tour une collecte d'objets de première nécessité à partir de ce jeudi matin. La municipalité explique sur sa page Facebook que les habitants qui le souhaitent peuvent venir déposer à la mairie des sacs de couchage, des tentes, des piles, des lampes de poche, des produits hygiéniques et des aliments non périssables, etc.

Des objets de première nécessité demandés

La municipalité fait une liste détaillée des objets qui peuvent servir tant aux réfugiés qui ont fuit l'Ukraine qu'aux habitants qui sont restés là-bas. En voici la teneur :

couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers

gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables

fournitures d’habillement, tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, torches

aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes.

"Cette action est menée en collaboration avec l’Association des Villes de France, en lien avec l’Ambassade d’Ukraine en France" conclut la mairie.

Horaires et adresse de la collecte

La collecte a lieu aux horaires d'ouverture de la mairie de Sablé-sur-Sarthe, 5 place Raphaël Elizé, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9 heures à 12 heures.