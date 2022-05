Guerre en Ukraine : la Russie boycotte une réunion de l'ONU, l'usine Azovstal assiégée

Au 70e jour de la guerre en Ukraine, Bruxelles examine ce mercredi de nouvelles sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le pétrole. Les troupes russes ont lancé un "puissant assaut" sur l'usine Azovstal de Marioupol, ville portuaire où les évacuations se sont pourtant poursuivies.

L'essentiel

L'armée russe et les forces prorusses ont lancé un "puissant assaut" contre l'immense aciérie Azovstal

L'UE examine de nouvelles sanctions envers la Russie, dont l'arrêt progressif des importations du pétrole russe

La Russie va boycotter une réunion entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, un geste rare

La situation sur le front militaire

La Russie a lancé l'offensive sur l'usine Azovstal

L'armée russe et les forces prorusses ont lancé une offensive sur l'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port de Marioupol, avec chars et infanterie.

"Actuellement, des unités de l'armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l'artillerie et des avions, commencent à détruire" les "positions de tir" de combattants ukrainiens sortis de l'usine, a indiqué Vadim Astafiev, porte-parole du ministère russe de la Défense. "Nous avons été bombardés toute la nuit (...), deux femmes ont été tuées et maintenant un assaut d'Azovstal est en cours", a pour sa part déclaré Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment Azov, au site d'informations Ukraïnska Pravda. Il a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à "une action forte car la situation est très difficile".

Jusqu'à présent les forces russes pilonnaient par avion et depuis la mer cette aciérie, dont les galeries souterraines datant de la Seconde Guerre mondiale abritent combattants et civils privés d'eau, de nourriture et de médicaments, sans essayer d'y pénétrer. Deux femmes ont été tuées et une dizaine d'autres civils blessés dans les bombardements qui ont précédé l'assaut, a précisé Sviatoslav Palamar. Environ 200 civils sont encore présents à Azovstal, selon le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko.

Plus de 150 civils évacués de Marioupol

En parallèle, l'évacuation de Marioupol, qui avait commencé ce week-end, "se poursuit", selon Kiev. Dans une déclaration sur internet mardi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que 156 civils avaient été évacués et étaient arrivés à Zaporijjia, ville sous contrôle ukrainien à 230 km au nord-ouest de Marioupol. Une nouvelle opération d'évacuation est programmée mercredi, "si la situation en termes de sécurité le permet", a déclaré mardi la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Offensive à l'est, au moins dix morts à Avdiivka

Les forces russes poursuivent leur offensive dans l'est de l'ukraine. Et selon l'état-major des forces ukrainiennes, elles ont lancé des missiles dans plusieurs régions du pays, dont celles de Kiev, Odessa, Donetsk ou Lviv, dans le but de "détruire les infrastructures de transport de l'Ukraine". Pour la seule région de Donetsk, où la Russie concentre son offensive depuis plusieurs jours, douze attaques russes ont été repoussées au cours des dernières 24 heures, a affirmé mercredi matin l'état-major. Environ 21 civils sont morts et 27 ont été blessés dans la région de Donetsk mardi, le bilan quotidien le plus lourd depuis la frappe sur la gare de Kramatorsk qui avait fait 57 morts, selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko sur Telegram.

Parmi ces 21 tués, 10 l'ont été dans la frappe sur une usine à Avdiivka et cinq à Lyman, l'un des points chauds de la ligne de front. Mardi soir, des tirs de missiles ont notamment détruit trois centrales électriques à Lviv, a indiqué sur Telegram Andriï Sadovy, le maire de cette grande ville de l'ouest du pays désormais partiellement privée d'électricité.

La situation diplomatique et les réactions internationales

La Russie boycotte une réunion de l'ONU

C'est un geste rare : la Russie va boycotter ce mercredi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, selon des diplomates. Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine.

Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s'était pas tenue depuis 2019 à cause de la pandémie de Covid-19. Elle doit permettre d'aborder les interactions de l'Union européenne avec l'ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali.

Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine

Le président français Emmanuel Macron a appelé ce mardi à 12 heures Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. L'échange a duré plus de 2 heures a appris franceinfo ce mardi auprès de l'Elysée. Cet appel, leur premier échange depuis le 29 mars, faisait suite à la discussion téléphonique qu'a eue samedi le chef de l'Etat français avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Emmanuel Macron a appelé le président russe à "permettre la poursuite des évacuations" de l'immense complexe métallurgique ukrainien d'Azovstal à Marioupol. Il a à nouveau demandé un cessez-le-feu et a appelé la Russie à mettre "un terme à cette agression dévastatrice."

"L'Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev, ainsi qu'en arrêtant la fourniture d'armes à l'Ukraine", a déclaré le président russe selon un communiqué du Kremlin. Vladimir Poutine a accusé les forces ukrainiennes de commettre des crimes de guerre et l'Union européenne de les "ignorer". Le président russe a ajouté que malgré "l'incohérence et le manque de préparation de Kiev pour un travail sérieux, la partie russe est toujours ouverte au dialogue" afin de trouver une issue au conflit.

Embargo sur le pétrole en préparation

L'Union européenne lance de son côté l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou ce mercredi, notamment un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. La Commission européenne propose un arrêt progressif des achats européens sur une période de six à huit mois, jusqu'à fin 2022, avec une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023, a précisé un responsable européen. Cette dérogation pose problème, car la Bulgarie et la République tchèque veulent également en bénéficier, ont expliqué des diplomates informés des discussions menées par la Commission.

Les nouvelles sanctions concerneront aussi "le secteur bancaire, il y aura d'autres banques russes qui sortiront de Swift", a précisé mardi le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, en visite à Panama, en référence au système interbancaire qui permet de communiquer rapidement et de manière sécurisée sur les transactions. Plusieurs sources diplomatiques européennes avaient indiqué ce week-end que la plus importante banque russe, la Sberbank, qui représente 37% du marché, devait ainsi être exclue de Swift.