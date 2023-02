Guerre en Ukraine : "la Russie est un pays terroriste", Katya, réfugiée depuis près d'un an à Orléans

Il y a un an, le 24 février 2022, Katya menait une vie paisible dans la ville de Dnipro dans le centre de l'Ukraine. Elle habite aujourd'hui à 2.400 kilomètres de là, à Ingré près d'Orléans où cette jeune maman s'est installée moins d'un mois après le début de l'invasion russe. Sa fuite d'Ukraine, sa vie en France, ses espoirs, ses craintes : Katya a accepté de nous raconter son histoire.

ⓘ Publicité

Le 24 février 2022 : "Maman, c'est un tremblement de terre ?"

"Ce matin-là, quand la guerre a commencé, c'est mon fils qui s'est réveillé le premier et qui est venu me dire : "Maman ! C'est un tremblement de terre ? Que se passe-t-il ?". Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter. En réalité, c'étaient les bombes russes qui pleuvaient sur Dnipro. À ce moment-là, j'étais totalement désemparée. Je me demandais ce que je devais faire : je quitte la maison avec mon enfant tout de suite ou je prends le temps de réunir nos documents, nos vêtements ? Au final, j'ai pris tout ce que je pouvais et nous sommes allés dans la maison de mes parents qui a la particularité d'avoir un sous-sol. Nous y sommes restés une semaine, jusqu'à l'arrivée des soldats russes à Kharkiv, à 200 kilomètres au nord de Dnipro. Les russes ont immédiatement interdit aux habitants de Kharkiv de quitter leur ville. C'est ce qui m'a convaincu de partir".

Le départ : "Je ne savais pas si j'allais revoir mon mari un jour"

"Le plus difficile, c'est quand mon mari m'a demandé de prendre notre fils pour le mettre en sécurité. C'était vraiment déchirant car je ne savais pas, à ce moment-là, si j'allais le revoir un jour. Il n'est pas soldat, il continue de travailler comme beaucoup d'Ukrainiens pour soutenir l'économie du pays. C'est très important de maintenir un semblant de vie normale en Ukraine, même si l'espace aérien n'est pas fermé et que des roquettes, des bombes, peuvent tomber à tout moment. Nous sommes donc partis, mon fils, ma sœur et ma mère. Nous avons pris un bus et le lendemain, nous étions en France, à Ingré. Je tiens à remercier la France qui nous a fait un très bon accueil, qui nous a donné la possibilité de travailler et de scolariser nos enfants, d'avoir une vie presque normale".

Une vie en pause : "On ne peut pas faire de projets"

"Même si on s'est très bien intégrés ici, la vie en Ukraine nous manque. C'est difficile de quitter son pays, de quitter sa maison. Ca me rend triste d'y penser parce qu'une partie de ma famille et mes amis sont restés là-bas et j'ai vraiment peur qu'il leur arrive quelque chose. Il y a des missiles qui tombent quasiment chaque jour sur les villes ukrainiennes. Au mois d'août dernier, je suis retournée quelques jours en Ukraine, chez moi, à Dnipro. J'ai pris un bus en Pologne et j'ai traversé tout le pays. Ce qui m'a frappée, c'est l'atmosphère très pesante qui règne aujourd'hui dans le pays. Ce n'est plus la même Ukraine. Le plus difficile à vivre, c'est la distance avec mon mari. On ne peut pas faire de projets tant que je ne sais pas combien de temps je vais rester, ici, en France".

La guerre : "La Russie est un pays terroriste"

"J'ai des voisins, en Ukraine, qui ont été tués par une roquette. Ils venaient de mettre leur fille à l'abri chez sa grand-mère quand une bombe est tombée sur leur maison. Ils étaient rentrés quelques minutes auparavant. La Russie, c'est un pays terroriste. Ils ne font pas la guerre avec des militaires. Ils la font avec des civils. Ils tuent des enfants, des femmes, des personnes âgées. Ils détruisent des hôpitaux, des écoles, ils rasent des villes entières. Comment tout cela peut-il exister ? On va gagner parce que nous n'avons pas commencé cette guerre. On voulait juste avoir la vie qu'on avait. Tous les Ukrainiens sont désormais très motivés et avec l'aide des pays occidentaux, la victoire sera à nous. On suit de très près les succès de nos militaires. Mais ces succès coûtent très cher. Ce sont des milliers de vies et de familles brisées".