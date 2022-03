Guerre en Ukraine, la solidarité s’organise

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la solidarité s'organise en France. Convoi humanitaire, collecte de dons, accueil de réfugiés, dans les petites comme dans les grandes villes françaises, les initiatives pour soutenir le peuple ukrainien se multiplient. Qu’elles émanent de mairies, d’associations ou de particuliers, France Bleu met à disposition une carte interactive recensant toutes ces initiatives.

Évidemment, les grandes ONG et associations s'organisent pour aider la population ukrainienne. Florent Vallée, directeur de l'urgence et des opérations de secours du Comité international de la Croix-Rouge était l’invité ce jeudi 3 mars de l’émission “Circuits bleus, côté experts en Île-de-France".

Agir en urgence et dans un pays en guerre est forcément très complexe, les besoins sont colossaux mais “le comité international de la croix rouge est présent depuis plus de 8 ans en Ukraine pour apporter son soutien et son expertise aux populations sinistrées”.

Déjà sur place, l’association a pu intervenir très vite mais aujourd’hui, “c’est compliqué de faire rentrer de l’aide humanitaire” pour des raisons de sécurité

Florent Vallée : “Il faut discuter et négocier avec toutes les parties prenantes” Copier

Eau potable, électricité, téléphonie... la population vient à manquer de produits essentiels. Si cela inquiète évidemment la Croix Rouge, l’association s’inquiète également pour le futur. “Il va falloir accompagner le peuple ukrainien pendant certainement plusieurs années”.

Florent Valée : “On va avoir énormément de gens traumatisés” Copier

Comment aider depuis l’Île de France ?

La priorité est de répondre le plus précisément possible aux besoins humanitaires de toutes les personnes touchées par le conflit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine nous rappelle Florent Vallée. Pour répondre au plus vite et au plus près de leurs besoins, La Croix Rouge a besoin de dons financiers.

Il va falloir adapter au fur et à mesure l’aide qu’on apporte

A la fin du conflit, les ukrainiens vont “avoir besoin de retourner chez eux, de reconstruire leur vie, de se reconstruire eux-mêmes, et ça va être un travail de chaque instant qu’il va falloir mener”

Florent Valée “Ça ne va pas se limiter à l’aide de première urgence” Copier

La Croix Rouge espère 250 millions d’euros de dons pour pouvoir agir correctement en Ukraine car “c’est énormément de besoins qu’il va y avoir dans ce pays pour être reconstruit par la suite” nous indique Florent Vallée qui précise que ce chiffre vertigineux n’est qu’une estimation.

Pour faire un don d’argent, vous pouvez vous rendre sur le site de la croix rouge ou bien envoyé un chèque établi à l’ordre de la “Croix-Rouge française - Conflit Ukraine 2022" à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex 9.

Mais d’autres formes de dons existent comme par exemple celui de Odile. Cette auditrice de Seine et Marne propose de mettre à disposition son gîte pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

Florent Vallée : “Il faut bien mesurer dans quoi on s’engage mais toute aide est importante” Copier

Pas besoin d’envoyer des couvertures, des kits cuisine, des tentes ... Ce sont “des choses très normées” que l’association possède déjà où achète et achemine au fur et à mesure des besoins.