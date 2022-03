Guerre en Ukraine : la solidarité s'organise en Auvergne

Vous cherchez à aider les Ukrainiens ? Plusieurs points de collecte ont été mis en place à travers l'Auvergne pour récolter des produits de première nécessité. Voici une liste détaillée :

Dans le Puy-de-Dôme :

- à la caserne des pompiers de Vic-le-Comte : jusqu'à ce mercredi, à partir de 17 heures, vous pouvez déposer des vêtements, jouets, couches pour bébés, produits médicaux, couvertures, kits d'hygiène et lampes torches.

- au Secours Populaire de Clermont-Ferrand : récolte de dons financiers pour soutenir ses associations partenaires sur place, à la frontière ukrainienne.

- à l'Hôtel de Paris de Châtel-Guyon : dons de vêtements chauds, doudous, kits d'hygiène, protections hygiéniques et produits médicaux sont les bienvenus.

- à Chamalières : un collecteur est à disposition à l'arrêt de bus place Allard, pour récupérer des médicaments et des produits médicaux (garrot, doliprane, paracétamole, atiseptique...)

Dans l'Allier :

- au Palais du Lac situé au Parc omnisports de Vichy : entre 11 heures et 19 heures jusqu'à vendredi, et de 10 heures à 13 heures samedi 5 mars, vous pouvez apporter des lits de camps, sacs de couchage, oreillers, serviettes et produits d'hygiène, masques chirurgicaux, fournitures scolaires, denrées non périssables ou encore des bougies. Pas de don d'argent, ni de collecte de vêtements ou de médicaments.

- à la mairie de Bellerive : collecte ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. La liste est la même que pour Vichy.

- à la mairie de Cusset : collecte ouverte du mardi au vendredi de 7h30 à 19 heures. La liste est la même que pour Vichy. Le stationnement est exceptionnellement autorisé pour déposer les produits.

- à Cusset : une collecte ambulante pour les produits volumineux (lits, tentes, matelas...) a été créée. Le dépôt se fait sur inscription auprès des services techniques de la mairie au 04 70 30 95 14, tous les jours de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

- à la mairie de Commentry : collecte ouverte à partir de mercredi. Tous les produits de première nécessité sont les bienvenus.

- à la galerie du Carrefour de Montluçon : collecte organisée par les associations Acti Solidaire, Tous Solidaires 03 et Soli France, ouverte à partir de jeudi. Tous les produits de première nécessité sont les bienvenus.

Dans le Cantal, des points de collecte vont être organisés dans les prochains jours par la Protection civile.