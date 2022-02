Guerre en Ukraine : la solidarité se met en place en Île-de-France

Depuis que la guerre fait rage en Ukraine, des actions et des collectes de fond et de matériel s'organisent un peu partout en France. Manifestations, drapeaux bleu et jaune, récolte de vêtements ou de médicaments, les initiatives se multiplient notamment en Île-de-France. Cela fait déjà depuis 2014 que l'association Aide Médicale Caritative France-Ukraine, basée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) achemine du matériel médical sur tout le territoire ukrainien, mais ces derniers jours, tout s'est accéléré.

Une entraide devenue encore plus cruciale aujourd'hui

Depuis plusieurs jours, et le déclenchement des premiers bombardements en Ukraine, Dmytro Atamanyuk, président de l'association AMC France-Ukraine ne quitte plus son téléphone. Ce pharmacien arrivé en France il y a 14 ans prend constamment des nouvelles de sa famille en Ukraine, et notamment de son frère, médecin. "Il va très probablement partir très bientôt sur le front pour gérer les blessés", explique Dmytro. Pour soutenir son frère et tous les autres soignants ukrainiens, cela fait déjà 8 ans que son association collecte des "ambulances, du mobilier, des pansements". Ils ont déjà permis l'envoi de 90 convois humanitaires et 1.000 tonnes de matériel médical, mobilier. Mais depuis la semaine dernière, les choses ont rapidement évolué. "Là en ce moment, une urgence absolue, ce sont les véhicules d'ambulance, les civières, tout ce qui vient pour l'évacuation des blessés" sur place.

Dmytro contacte donc les hôpitaux, les pharmacies et les grossistes en France en quête de "pansements, garrots, bandages compressifs, tout ce qui rentre dans une trousse de secours de première urgence". Il a notamment obtenu "un nombre important de trousses de secours" de la part de l'hôpital de Poitiers. Tout ce matériel est stocké dans un entrepôt en région parisienne, mais face à l'afflux de dons, l'association a désormais besoin de place. "Si des entreprises peuvent nous mettre à disposition leurs entrepôts avec des semi-remorques, on serait preneur", détaille le pharmacien.

On commence à avoir beaucoup de bénévoles et de dons, ça fait chaud au cœur

Dans les prochains jours, l'association va acheminer un nouveau convoi, grâce à des transporteurs. "Pour le moment on a la possibilité de passer directement la frontière, mais dans où ça ne sera plus possible, on prépare des entrepôts de relais à la frontière polonaise pour que les transporteurs ukrainiens puissent acheminer le matériel jusqu'en Ukraine", souligne Dmytro Atamanyuk.

La recherche de familles d'accueil s'organise

Pour l'instant l'association n'a pas besoin de vêtements ni de nourriture, mais elle se prépare à une future aide humanitaire. "Dans le futur plus ou moins proche, on risque d'avoir une vague de réfugiés", alerte Dmytro. La cinquantaine de bénévoles de l'AMC France Ukraine lancent donc un appel aux bénévoles. Celles et ceux qui peuvent accueillir chez eu des Ukrainiens peuvent contacter l'association via cette adresse e-mail : hebergement@ukr.fr

Pour venir en aide aux Ukrainiens , tout geste, même symbolique, peut faire la différence, plaide l'une des bénévoles, Lyubov. "On peut aussi faire des dons à l'armée ukrainienne, on peut aussi venir aux manifestations", rappelle cette juriste. Cette Ukrainienne est arrivée en France il y a 8 ans et s'est engagée dans l'association la semaine dernière, face à l'urgence de la situation. Quand elle voit toutes les initiatives qui se multiplient en soutien au peuple ukrainien et ces milliers de personnes qui ont manifesté en France ce week-end, Lyubov a les larmes aux yeux. Elle se dit "fière" de cette solidarité. "La France est un pays qui connaît le prix de la liberté et à quel point c'est important de se battre pour la liberté et pour l'indépendance", salue-t-elle.

Si vous avez envie de donner, de participer à cette mobilisation, vous pouvez contacter l'association AMC France Ukraine sur help@ukr.fr ou apporter vos médicaments et matériels médicaux à l'église orthodoxe St-Simon, dans le 19e arrondissement de Paris.