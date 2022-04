Guerre en Ukraine : la SPA de Périgueux envoie plus d'une tonne de croquettes pour les animaux ukrainiens

La SPA de Périgueux a collecté plus d’une tonne de croquettes et autres denrées pour les animaux Ukrainiens. Car de nombreux chiens et chats n'ont pas pu suivre leurs maitres qui ont fui la guerre. Et ont été recueillis par plusieurs associations soit en Ukraine soit en Pologne.

Un appel aux dons pour financer le voyage

L’entreprise de menuiserie Salavert, à Sanilhac, leur prête le camion de 3,5 tonnes qui va transporter la cargaison. Il y aura pour les animaux en plus de la nourriture, des colliers, des laisses ou encore des produits vétérinaires. Pour acheminer la cargaison, l'association a besoin encore de quelques centaines d'euros. "La dépense estimée est de 2500 euros en comptant l'essence, les péages et une nuit d'hôtel pour les trois chauffeurs", explique la présidente de la SPA Éliane Rigaux.

Des produits pour les femmes

Les trois chauffeurs qui vont se relayer pour faire le trajet ne transporteront pas uniquement de quoi nourrir les animaux ukrainiens. Il y aura aussi des vêtements et des produits médicaux ainsi que des produits d'hygiène pour les femmes. Car cette opération est menée en lien avec une association parisienne qui envoie du matériel pour les réfugiées ukrainiennes.

Si vous souhaitez participer à l'opération, vous pouvez faire vos dons par chèque ou sur Paypal. Plus d'informations sur le site de la SPA de Périgueux ou sur la page facebook de l'association.